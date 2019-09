Hier zijn ze: dé interieurkleuren voor 2020 Bjorn Cocquyt

10 september 2019

12u04 0 Woon. Als laatste grote speler heeft AkzoNobel vandaag bekendgemaakt op welke kleur het in 2020 inzet. Het merk achter ondere andere Levis kiest voor Tranquil Dawn. Ook een kleur als Chinese Porcelain en paletten als Explore Reality zullen volgend jaar onze huiskamers veroveren. Een overzicht.

Boss Paints: uitbundige kleuren in 27 tinten

“Als je 2020 in één woord moet samenvatten, dan zeggen we onverbloemd: kleur. Montere tinten breken door en sombere tinten maken plaats voor uitbundige kleurpaletten. In reactie op de uitdagingen van de 21ste eeuw stelden we een tintenpalet samen dat de behoefte naar optimisme en positivisme voedt. Met de natuur in de hoofdrol selecteerden trendkleuren, geclusterd rond drie levensstijlen.

(No) More Greys introduceert 7 expressieve, high fashion geïnspireerde kleuren. Van krachtig rood tot denim blue en exuberant goud. Super Natural staat voor een scala van 12 rustgevende tinten. De kleur van nevel, zonnegloed, bloesems, mossen, houtsoorten, schors en grassen. Explore Reality is een set van 8 futuristische kleuren. Denk aan excentrieke, levendige en reflecterende kleuren waar de energie van afspat.

Sigma Coatings: Chinese Porcelain

Sigma Coatings roept Chinese Porcelain uit tot Kleur van het Jaar. “Het is een mix van kobalt en Moody Ink Blue die zorgt voor kalmte en rust en tegelijkertijd een sfeer van hoop creëer. Dat is een groot goed in een rusteloze wereld. Hoe sneller de technologie voortbeweegt en hoe meer gemak het biedt, des te meer we op zoek gaan naar activiteiten, ervaringen en leefstijlen om te vertragen en onze levens realiteitszin te geven,” legt Dee Schlotter van PPG uit.

“Blauwe kleuren, zoals Chinese Porcelain, brengen ons dichter bij de natuurlijke elementen van de zee en de lucht. Je kunt de kleur combineren met accessoires, zoals gordijnen of fluwelen kussens, in warm saffraan en geelwortel. De tint past ook goed bij leeraccenten en poederige zandtinten voor een opvallende look.”

AkzoNobel: Tranquil Dawn

“Tranquil Dawn is een lichte groengrijze tint met een blauwe ondertoon die terugkomt in alle vier de ColourFutures 2020 paletten. Ze inspireren onze klanten en maken het kiezen van kleuren gemakkelijker. Tranquil Dawn past perfect bij de behoefte aan de human touch in 2020", zegtHeleen van Gent van AkzoNobel.

“Het doet denken aan de kleuren van de horizon en geeft uitdrukking aan onze wens om onze meest menselijke kwaliteiten te koesteren, die we nodig zullen hebben in het nieuwe decennium dat we nu ingaan. Het is een spannende en inspirerende manier voor ons om onze passie voor verf met de wereld te delen.”