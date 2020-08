Hier is ze: de eerste collectie van IKEA en LEGO Bjorn Cocquyt

27 augustus 2020

09u00 4 Woon. Twee jaar nadat LEGO en IKEA bekendmaakten dat ze gingen samenwerken, ligt de eerste collectie bij ons in de rekken. Bygglek bestaat uit een set van drie kleine en twee grote opbergdozen en een pakket van 201 LEGO-blokjes. De dozen hebben een bouwplaat als deksel en zo kun je er samen met de blokjes allerlei constructies mee bouwen: van een ruimteschip tot een wolkenkrabber.

“De collectie combineert op een unieke manier spelen en opruimen. Waar volwassenen vaak rommel zien, zien kinderen een stimulerende creatieve omgeving. Bygglek helpt de kloof tussen die twee visies te overbruggen”, klinkt het. Er zitten geen specifieke instructies bij de dozen, want er is geen goed of fout in het gebruik. Wel horen er een aantal kleine items bij die het spel op gang kunnen brengen, zoals minifiguren én zelfs een miniatuur IKEA-hotdog.

De collectie is gemaakt van kunststof op basis van hernieuwbaar/gerecycled materiaal. De prijzen variëren van 9,99 tot 14,99 euro.