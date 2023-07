“Hier heb je al een flat voor 158.300 euro”: dit zijn de prijzen voor een verblijf aan de Nederlandse en Franse kust

Huizen te koop Deze flats op de dijk staan te koop voor 340.000 tot 3.595.000 euro: “Dit apparte­ment heeft zelfs een tuin én een zwembad”

Een appartement met uitzicht op de zee. Wie droomt daar niet van? Zeker met de hitte is het er heerlijk vertoeven. Voor de gelegenheid tipt onze woonexpert Bjorn Cocquyt vier pareltjes die nu vanaf 340.000 euro te koop staan. “Het is onmogelijk om in dit penthouse niet omvergeblazen te worden door het uitzicht.”