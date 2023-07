“Hier heb je al een flat voor 158.300 euro”: dit zijn de prijzen voor een appartement aan de Nederlandse en Franse kust

Mijn tweede verblijf Een tweede verblijf in Frankrijk kopen? Dit zijn de regels: “Na de compromis heb je nog 10 dagen bedenktijd”

Steeds meer Belgen maken hun droom waar en kopen een tweede verblijf in het zonnige zuiden. Vorig jaar kochten 9.024 Belgen een woning in het buitenland en dat brengt het totale aantal landgenoten met een tweede optrekje op 200.546. Maar waar moet je allemaal aan denken bij de aankoop van een tweede verblijf? HLN bekijkt de regels in de populairste landen, van bijkomende kosten en belastingen tot herverkoop. Deze week verruilt onze woonexpert Björn Cocquyt de costa’s van Spanje voor Frankrijk en toont hij enkele aanraders op de markt, van 232.500 tot meer dan 2 miljoen euro.