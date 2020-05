Hier ging de poort nooit op slot. Gezin woont in verbouwd schooltje met industriële look

Bjorn Cocquyt

02 mei 2020

10u15 2 Woon. Lily Rose en Julia zijn een van de weinige kinderen voor wie de schoolpoort tijdens de lockdown altijd open bleef, want de meisjes wonen met hun mama in een verbouwd schooltje in het West-Vlaamse Oostkerke. Omdat er binnen weinig waardevols was, werd een compleet nieuwe start genomen. Het resultaat is een loft-interieur met industriële toets en verfijnde meubels.

“De ruimtes waren erg afgesloten en dat maakte het moeilijk om er aangename woonplekken in te richten. Samen met architect Kristian Blomme leek het ons daarom beter om alles te strippen en een herstart te nemen vanuit een lege doos. Dat is een beslissing die je zelfs in een oud gebouw met een bepaalde geschiedenis moet durven te nemen. En we zijn blij dat we dat gedaan hebben”, vertelt bewoonster Valérie.

