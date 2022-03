Het zuidelijkste district van Antwerpen heeft de grootste troeven voor vastgoedinvesteerders

Op een boogscheut van het centrum van Antwerpen, vlakbij het UZA en omgeven door multinationals ligt Wilrijk. Enorm goed bereikbaar, maar toch weet dit district zijn groene, warme karakter zorgvuldig te bewaren. Geen wonder dat heel wat academische, medische en andere professionals Wilrijk verkiezen als thuisbasis. En ook steeds meer vastgoedinvesteerders ontdekken het grote potentieel van dit stadsdistrict.

Cultuur en natuur

Wilrijk is eerst en vooral een levendige plek met een bruisend cultureel en commercieel hart. Een heerlijke thuis waar je nooit veraf woont van één van de talrijke parken, waarvan het Middelheimpark, Park Den Brandt en Park Van Eden de bekendste zijn. Met een eigen skicentrum en schaatspiste, verschillende tennisclubs, een zwembad en maar liefst twee golfterreinen in de buurgemeenten, worden ook sportievelingen hier op hun wenken bediend.

Het hart van multinationals

Voor professionals is Wilrijk bovendien uitstekend gelegen. Het centrum ligt op minder dan 10 minuten rijden van multinationals als Atlas Copco, Pfizer, Agfa Gevaert, Umicore en Novartis. De Antwerpse Haven ligt in vogelvlucht op een luttele 8 kilometer. Door de centrumlocatie, de vlotte woonwerkverbinding en het gezellige, sfeervolle karakter is Wilrijk populair bij expats en andere professionals.

Omgeven door campussen

In de directe omgeving vind je heel wat ziekenhuizen: het UZA, ZNA Middelheim, GZA campus Sint-Augustinus, en campus Sint-Jozef. Artsen en ander medisch personeel verkiezen gemakkelijkheidshalve vaak een woonplaats in de buurt van hun werk. Wilrijk telt dan ook heel wat inwoners die werkzaam zijn in de gezondheidssector. Ook vele academici en ander personeel dat verbonden is aan de wetenschapscampus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk, wonen in de omgeving van ‘hun’ campus.

Regio met vastgoedpotentieel

Dat verklaart waarom het inwonersaantal in Wilrijk in twintig jaar tijd met bijna 10% is gestegen. En ook bij investeerders is Wilrijk om dezelfde redenen een graag geziene regio. Een van de vastgoedontwikkelaars die inspelen op het rijke potentieel van dit Antwerpse district is Triple Living. De stadsontwikkelaar bouwt er momenteel aan Tuinen van Eden, een uitgestrekte woonsite midden in het Park van Eden, dat ook een beschermd natuurgebied herbergt.

Naast de uitzonderlijke duurzaamheid met onder meer de aanleg van een geothermisch warmtenet, is ook de locatie een van de grote trekkers van dit project. Tuinen van Eden is omgeven door groen en ligt op wandelafstand van het commerciële centrum, op 500 meter van de universiteitscampus en op 2 kilometer van het UZA. Het centrum van Antwerpen is makkelijk per fiets te bereiken, de A12 en de E19 naar Brussel en de E17 richting Gent liggen om de hoek. De omvang van het project en de grote variatie aan woningtypes – Tuinen van Eden bouwt naast appartementen ook eengezinswoningen – speelt alvast in op de grote en stijgende vraag naar kwalitatieve woningen in een stukje Antwerpen dat stevig in opmars is. Potentiële investeerders kunnen beroep doen op de diensten van Triple Living Renting, de eigen verhuur- en beheerservice met meer dan 25 jaar ervaring.

