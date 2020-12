Het zeezicht is fantastisch, maar dat is niet het meest bijzondere aan deze verbouwde villa

Livios Appartemen­ten steeds populair­der in Vlaanderen

27 november Elk jaar is door de bevolkingsgroei nood aan zo’n 30.000 extra woningen. Neem daarbij nog de verstedelijking of nieuwe gezinssamenstellingen en je begrijpt dat er meer appartementen nodig zijn. Er worden dan ook volop flats gebouwd. In die mate zelfs dat bouwsite Livios aangeeft dat in 2019 vier op de vijf bijkomende woningen in Vlaanderen appartementen waren.