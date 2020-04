Het ultieme opruimplan voor je lenteschoonmaak Redactie

20 april 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Is jouw leefruimte tegenwoordig ook een thuiswerkplek, klaslokaal én speelkamer? Nu we massaal thuis blijven, is orde in huis belangrijker dan ooit. Bij velen staat een grondige lenteschoonmaak nu bovenaan het to-do-lijstje. Maar hoe zorg je voor orde en rust in huis? Bouwsite Livios vroeg het aan Camille Peckstadt van opbergspecialist Camber.

We zijn massaal thuis en het is weer tijd voor de lenteschoonmaak. “In deze periode nemen mensen echt de tijd om hun spullen te sorteren en kasten leeg te maken. Ze houden niet enkel een lenteschoonmaak in hun kleerkast of in het speelgoed van de kinderen, maar ook in minder leuke ruimtes zoals de berging”, vertelt Camille. “Ik raad aan om altijd volgens drie principes te werken. Verzamelen, sorteren en organiseren. Zo kan je het stap per stap doen. Een opgeruimd huis zorgt ook voor een opgeruimd hoofd.” Heb je nood aan extra bergruimte? Zo pak je het aan.

Stap 1: verzamelen

Sta eerst stil bij wat je allemaal hebt. “De eerste cruciale stap is verzamelen”, vertelt Camille. “Ik raad iedereen aan om dit per categorie te doen en niet per ruimte. Zo zie je meteen wat je allemaal hebt. Als je per ruimte gaat werken is het misschien minder overweldigend, maar toch raad ik aan om alle spullen binnen één categorie te verzamelen zodat je een volledig overzicht krijgt van het aantal spullen.”

Ga je samen met je kinderen het speelgoed sorteren en kijken wat je al dan niet gaat weggooien? “Dan is het belangrijk dat je eerst al het speelgoed verzamelt. Dit ligt vaak overal in huis. In de speelkamer, de woonkamer of zelfs in de kinderkamer. Bij kleding geldt net hetzelfde. Je kleren kunnen zich bevinden in je dressing, maar ook in je slaapkamer, badkamer of in een doos op de zolder. Daarom is het makkelijker om alles per categorie te verzamelen en niet per kamer.”

Stap 2: sorteren

Een volgende stap is sorteren en beslissen. “Zodra je alles verzameld hebt, ga je de spullen sorteren. Hierbij maak je best drie stapels. Bijhouden, weggooien en weggeven. Het is belangrijk om te beslissen welke spullen je wil houden, welke je gaat doorgeven en welke je gaat weggooien”, legt Camille uit.

Hoe maak je die beslissing? “Stel jezelf de vraag of het voorwerp je nog gelukkig maakt of niet. Wil je het niet meer houden, kijk dan of het nog in goede staat is. Als het in slechte staat is, kan je het ook niet meer aan iemand anders geven, dus dan gooi je het weg. Sorteren is heel belangrijk. Eenmaal je de sorteerfase hebt afgerond, blijven enkel de spullen over die je terug moet opbergen.”

Stap 3: organiseren

De laatste stap is de overgebleven spullen organiseren en opbergen. “Zorg dat elk voorwerp zijn eigen opbergplekje krijgt, want je wil niet dezelfde fout opnieuw maken en alles terug in dezelfde kast gaan proppen. Denk daarom na over het gebruik. Is het iets wat je dagelijks gebruikt of eerder sporadisch? Moet het binnen handbereik liggen of niet? Alle spullen die je dagelijks gebruikt, moeten toegankelijk zijn in maximaal drie bewegingen. Dan kan je ze na gebruik perfect terug op hun plaats leggen.”

“Heel veel mensen bewaren hun beddengoed bijvoorbeeld ook in hun kleerkast. Omdat je dit niet dagelijks gebruikt, kan je het beter een opbergplaats geven in een grote lade onderaan of op een legplank boven in je kast”, adviseert Camille. “Of neem nu de woonkamer. Als je kinderen hebt, zorg je best voor grote lades om speelgoed in op te bergen. Voorzie die dan ook op de hoogte van de kinderen. Zo kunnen zij als ze gedaan hebben met spelen hun speelgoed makkelijk in drie bewegingen terug opbergen. Op die manier creëer je een goede opberggewoonte.”

