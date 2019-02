Gesponsorde inhoud Het summum van wooncomfort: verwarming, ventilatie en warmwaterproductie in één Aangeboden door Stiebel Eltron

01 februari 2019

08u30 0 WOON. De tijd dat je voor al deze elementaire functies in huis een aparte installatie nodig had, is gelukkig voorgoed voorbij. Door alle mogelijkheden te combineren in één enkele, milieuvriendelijke installatie verhoog je je comfort en gebruiksgemak én bespaar je fiks op je energiekosten. Als innovator en pionier in de sector heeft Stiebel Eltron een all-in-one oplossing uitgewerkt voor een toekomstgericht comfort- en energiebeleid.

Drie functies verenigd

Door een lucht/water-warmtepomp te combineren met een boilervat en een ventilatiesysteem in één compact binnentoestel realiseer je alvast een aanzienlijke plaatsbesparing in de technische ruimte van je woning. Het is ook een propere oplossing waarbij de componenten overzichtelijk gemonteerd worden en makkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud. De Stiebel Eltron all-in-one unit valt bovendien qua uitzicht ook bijzonder goed in de smaak en werd reeds onderscheiden met een internationale Red Dot design award. Deze combinatietoestellen zijn bijzonder geschikt voor lage-energie nieuwbouwwoningen of appartementen.

Het belang van een goede ventilatie

Woningen zijn steeds energiezuiniger. Een doorgedreven isolatie is hierbij ontzettend belangrijk. Maar beter isoleren, betekent ook dat we onze woningen steeds luchtdichter bouwen, in veel gevallen zelfs met ramen die niet meer open kunnen. Wie verse en frisse lucht in huis wil, is dus aangewezen op een gecontroleerde verluchting. Ideaal in dit opzicht is het ventilatiesysteem D, met zowel aanvoer van verse lucht als afvoer van gebruikte lucht.

Intelligente en voordelige combinaties

Met het LWZ-gamma biedt Stiebel Eltron toestellen aan die aan de hoogste comfort- en energie-eisen voldoen. Ze combineren verwarming, ventilatie en warm water in een compacte unit. Zelfs koeling is een optie bij bepaalde modellen.

Alle LWZ-toestellen beschikken over een ventilatiesysteem D, dus met aanvoer én afvoer van lucht. De restwarmte van de afgevoerde lucht wordt daarenboven gerecupereerd en gebruikt als voorverwarming van de aangevoerde lucht. Ook de restenergie van het koeltechnisch systeem zelf wordt opnieuw gebruikt. De LWZ Trend en Plus-toestellen combineren ventilatie met verwarming en warm water. Bij de LWZ Premium komt daar nog eens koeling bovenop. En wie het allemaal nog wat zuiniger en ecologischer wil, kan die op een thermische zonne-installatie aansluiten.

Slim regelen en aansturen

LWZ all-in-one oplossingen zijn complexe en geavanceerde toestellen. Net zoals bij de andere Stiebel Eltron toestellen zijn ze ontworpen met gebruiksgemak voor ogen. Voor een perfecte instelling en controle beschikt Stiebel Eltron over een aantal handige, mobiele sturingen via laptop, tablet of smartphone. En over doorgedreven automatiseringstechnieken voor gebouwen. Eenvoudig, intuïtief en efficiënt.