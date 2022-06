Het mooiste van Marokko zie je in deze vakantievilla met zwembad van zestien meter

Als je in Villa Cortille logeert, dan ben je volledig zorgenvrij, want er staat een volledige personeelsploeg tot jouw dienst. Het zegt iets over het exclusieve karakter van dit eigendom in Essaouira, een kuststad ten zuidwesten van Casablanca. De woning maakt deel uit van een hotelcomplex met wellness en spa en is gelegen in een riviervallei die je beschut tegen de woestijnwinden.