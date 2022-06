Het kiezen van de juiste airco is maatwerk: zo bega je geen miskoop

HLN ShopHeerlijk, die warme dagen. Al kan de hitte in huis het behoorlijk lastig maken om te slapen en te werken. Een airco biedt dan instant verkoeling, maar hoe kies je uit alle modellen op de markt het toestel dat ideaal is voor jou? HLN Shop helpt je op weg.

Wil je één kamer verkoelen?

Stoort een warme woonkamer je niet meteen, maar droom je wel van een frisse slaapkamer? Dan is ‘single splitairco’ jouw ideale keuze. Zo’n systeem bestaat uit een vaste binnen- en buitenunit. Meestal wordt de binnenunit aan het plafond, op de vloer of tegen een wand bevestigd, maar mits wat extra werken kan je het zelfs netjes in een muur of verlaagd plafond laten wegsteken. De buitenunit staat dan meestal in de tuin of op een plat dak, al is het ook mogelijk het toestel met speciale haken tegen de gevel of op een schuin dak te monteren.

Doordat het systeem uit twee delen bestaat, is de grootte van de binnenunit redelijk beperkt: een esthetisch pluspunt. En dat is niet de enige troef van dit systeem. De lawaaierige compressor bevindt zich in de buitenunit, waardoor het toestel in je woning nauwelijks voor geluidshinder zorgt. Een split airco koelt doorgaans trouwens sneller, zuiniger en stiller dan andere systemen.

Tip: De LG Standard Plus single split airco vind je nu met korting in HLN Shop.

Volledig scherm LG Standard Plus Airco © LG

Wil je meerdere kamers verkoelen?

Om meerdere ruimtes in huis koel te houden is een vast multisplitsysteem de meest voor de hand liggende oplossing. Je laat dan een binnenunit plaatsen in elke ruimte waar je verfrissing zoekt. Op één buitenunit kan je tot vijf binnenunits aansluiten.

Het spreekt voor zich dat de prijs voor installatie en aankoop van dit systeem een pak hoger ligt. Waar de gemiddelde kostprijs van een single split airco tussen de 1.500 en 3.500 euro schommelt, tel je daar voor een multi splitsysteem per binnenunit zo’n 800 à 1.000 euro bij. Je krijgt er dan wel een aangenaam binnenklimaat voor in de plaats.

Wil je ook verwarmen?

Een airco kan tegenwoordig meer dan frisse lucht blazen. Tegenwoordig bestaan er types die net zo goed je kamer ventileren, zuiveren of ontvochtigen. Ook airco’s die verwarmen zitten in de lift. Het toestel zuigt dan warme lucht naar binnen, waardoor de koelvloeistof verdampt en er gas ontstaat. Dat gas wordt vervolgens naar de compressor afgevoerd en omgezet in warme lucht, waardoor je het binnen lekker warm hebt op koude dagen.

Hou er bij een multi split systeem rekening mee dat alle binnenunits in dezelfde modus moeten staan. Laat je één unit draaien? Dan koelen of verwarmen ze allemaal. Laat je daarom altijd goed adviseren vooraleer je zo’n systeem aanschaft. In sommige situaties kan de keuze voor meerdere split aircosystemen interessanter zijn.

Heb je slechts af en toe airco nodig?

Mobiele aircotoestellen vergen geen installatiewerken en zijn met slechts enkele honderden euro’s best betaalbaar. Je verhuist ze snel naar de ruimte waar je extra koelte wil. Een makkelijke oplossing, maar een mobiele airco komt ook met enkele nadelen.

Omdat alle technologie zich in je toestel bevindt, maakt het flink wat meer lawaai. En omdat de warmte via een slang naar buiten afgevoerd wordt, moet het raam op een kier. Niet bepaald bevorderlijk om het binnen fris te houden.

Een mobiele airco kan een handig hulpmiddel zijn bij noodgevallen zoals een plotse hittegolf. Heb je meer dan twee weken per jaar verkoeling nodig? Dan is een vast systeem een betere keuze.

Hou rekening met het energieplaatje

Nu de energieprijzen de pan uit swingen, is energiezuinigheid des te meer een cruciaal punt. Kies voor een toestel met een zuinig A-label. Om te koelen zonder je blauw te betalen, hou je het best ook rekening met het vermogen van je airco. Met een te klein vermogen loop je het risico dat een ruimte niet goed gekoeld geraakt, terwijl een te groot vermogen je kamer dan weer te fris kan maken én meer stroom verbruikt dan nodig is.

Het kiezen van het juiste toestel is maatwerk. Het is dus altijd slim om een adviseur in te schakelen die jouw ideale airco-oplossing haarscherp in kaart brengt.

De zomer staat voor de deur! Bekijk hier ons volledige aanbod aan airco’s.

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.