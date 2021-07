Het jaar rond zwemplezier: zo krijg je je zwembad duurzaam verwarmd

LiviosZwembaden zijn populairder dan ooit, zeker nu we massaal onze vakantie in eigen tuin doorbrengen. Wil je er zeker van zijn dat het weer je zwempret niet bederft? Dan is zwembadverwarming een must. Zo blijft het water altijd aangenaam warm en kan je ook op minder warme dagen een plonsje wagen. Bouwsite Livios legt uit waarom zonnecollectoren of warmtepompen hiervoor de ideale oplossing kunnen zijn.

Wil je je zwembad op een ecologische manier verwarmen? Dan zijn zonnecollectoren of een warmtepomp een goede optie. Zonnecollectoren halen gratis energie uit de zon, beperken de uitstoot van broeikasgassen, zijn makkelijk te installeren en hebben weinig onderhoud nodig. Ze zijn ook vrij goedkoop: je betaalt enkel de aankoopkosten en geen energiekosten. Op zonnige dagen garanderen ze bovendien een hoog rendement. Warmtepompen daarentegen halen constant een hoog rendement, ook op dagen dat het bewolkt is. Ze zijn in vergelijking met zonnecollectoren wel iets duurder in aankoop.

Meer weten over zonnepanelen, warmtewisselaars en elektrische doorstromers? Ontdek hier welke verwarmingsmethode het beste is voor jouw zwembad.

Gratis warmte

Het principe van een zonnecollector is eenvoudig. Het zwembadwater loopt door een buizensysteem dat opgewarmd wordt door de zon. De buizen geven op hun beurt warmte af aan het water dat in je zwembad terecht komt. Op die manier kunnen zonnecollectoren van mei tot september zorgen voor meer dan de helft van de energie die je nodig hebt. Op zonnige dagen kan de installatie het zwembadwater volledig verwarmen.

Volledig scherm © Leisure Pools

Zelf installeren

Een zonnecollector voor je zwembad installeren, is een klus die je ook zelf kan uitvoeren als je een beetje handig bent. Bij een systeem dat je zelf plaatst, krijg je meestal één lange buis meegeleverd. Deze moet je eerst op maat snijden zodat je het buizensysteem kan opbouwen. Vervolgens dien je enkel nog de zonnecollectoren te bevestigen en aan te sluiten. Het dak is hiervoor de meest ideale plaats, maar je kan ze ook bovenop je carport of op je gazon bevestigen, zolang hier veel zonlicht is.

Handen uit de mouwen! Dit artikel overloopt alle stappen tot in de kleinste details

Afdekzeil

Wil je de gewonnen warmte niet verliezen zodra je zwembadwater op temperatuur is? Dek je zwembad dan ’s nachts af met een zeil of roldek. Hieronder is het warmer dan buiten, waardoor het water beter op temperatuur blijft. Er bestaan ook geautomatiseerde systemen, waarmee je het doek automatisch open of dicht rolt. Bovendien is een afgedekt zwembad ook veiliger voor kinderen.

Kids in de buurt van je zwembad? Met deze tips garandeer je de veiligheid

Lees ook

Bron: Livios