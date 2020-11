Het interieur van 2021 is duurzaam, eco en naturel: duidelijk effect van corona

LiviosBen jij helemaal gewonnen voor het gebruik van natuurlijke materialen in je interieur? Dan doe je niet alleen je duit in het zakje voor het milieu, maar ben je ook volledig mee met de interieurtrends van 2021. Wat mogen we nog meer verwachten van de nieuwste woontrends? En welke invloed heeft corona op de inrichting van ons interieur? Bouwsite Livios zocht het uit.

Natuurlijke materialen

“Op het vlak van materialen gaan we verder op de duurzame tendens van de afgelopen jaren en kiezen we meer en meer voor massieve en natuurlijke materialen”, vertelt interieurarchitecte Ingrid Nelissen. We willen producten die duurzaam zijn en langer meegaan dan een vluchtige trend. Bovendien kiezen we nu ook bewust voor materialen zoals natuursteen, microcement of beton ciré om een natuurlijke look te creëren en de duurzaamheid van het interieur te accentueren. Hout blijft ook populair, maar we verkiezen licht hout om een mooi accent aan het interieur toe te voegen.

Al dan niet bewust ecologisch

De gerichte keuze voor duurzame en natuurlijke materialen wordt volgens Ingrid ook meer een meer aangevuld door het al dan niet bewuste gebruik van recycleerbare materialen. Zo is een matras meestal voor 70 tot 95% vervaardigd uit recycleerbaar materiaal en daar staan we vaak niet eens bij stil. Ook in nieuwe meubels wordt dikwijls een tweede leven gegeven aan gerecycleerde materialen. Of mensen kiezen er bewust voor om tweedehandsmaterialen of -meubels te gebruiken. We zijn daar anno 2020 niet vies van.

Net zoals we veel bezig zijn met hernieuwbare energie, voorspelt Ingrid dat we ons ook meer bewust zullen worden van het feit dat de aarde geen onuitputtelijke materialenvoorraad heeft. “We zijn nu al veel bezig met het ecologische aspect van verven en stoffen en kiezen die dan ook vaker op basis van natuurlijke materialen in plaats van synthetische.”

Nieuw kleurgebruik

Waar we qua materialen vooral doorgaan op de trend van vorige jaren, ziet Ingrid wel een duidelijke evolutie in het kleurgebruik. We stappen af van het scherpe zwart-witcontrast en vervangen het wit op onze muren door zachtere aardetinten. We willen de warmte terug in ons interieur brengen en vervangen wit door bruine, beige, gele of okertinten en zwart door donkerblauw.

Op het vlak van materialen kiezen we meer en meer voor massieve en natuurlijke materialen.

Warmte en rust

Die evolutie in kleurgebruik heeft veel te maken met de tijd waarin we leven. “De onzekerheid die de coronacrisis teweeg brengt, zorgt ervoor dat we terug naar de basis willen waar we betrouwbaarheid en natuurlijkheid vinden.” We zitten meer in onze cocon en daar kiezen we voor warmte en rust. Die rust komt er ook omdat we nu vaker kiezen voor één groot statement piece in plaats van kleinere stukken. Denk maar aan een supergrote plant, een sokkel met een mooi beeld of een reuzekunstwerk. Zo raakt ons interieur niet versnipperd en creëer je automatisch meer rust.

Corona-effect

Net zoals op zoveel aspecten van ons leven, heeft corona ook duidelijk een invloed op ons interieur. We zitten met z’n allen meer thuis en hechten daardoor ook meer belang aan hoe we wonen. “We willen het graag gezelliger maken, iets wat vroeger niet zo belangrijk was”, vertelt Ingrid. “Daarnaast merken we ook dat een bureau in huis veel belangrijker is geworden.” Vijf jaar geleden wou iedereen open ruimtes en was een bureau geen prioriteit. Nu hebben veel meer mensen weer behoefte aan een werkplek in huis.

Aparte werkplek

Voor die werkplek raadt Ingrid aan om een aparte ruimte in te nemen of te creëren. Vermijd in elk geval de keukentafel. Dat is een plaats om te eten en samen te komen met het gezin. Baken voor je werk een duidelijke zone af waar je naartoe kan gaan en je al je materiaal kan verzamelen. Dat zorgt niet alleen voor een betere balans tussen werken en wonen, maar is voor het gezin ook veel duidelijker, zeker als er kleine kinderen zijn.

Breekwerk vermijden

Maar hoe creëer je dan een leuke werkplek zonder al te veel breekwerk of grote kosten? Je kan je werkplek eenvoudig afbakenen met bijvoorbeeld een paar mooie planten of een ruimtedeler zoals een open boekenrek. Dat kan overal in huis: een verloren ruimte in een doorgang, een logeerkamer, een kleine berging of zelfs je poolhouse. Houd er wel altijd rekening mee dat er voldoende licht en sfeer moet zijn.

