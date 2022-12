Het huis van Bert (42) en Ilse (40) wordt enkel met palletkachel verwarmd: “We schrikken van de meerwaarde die centrale verwarming ons zou opleveren”

vtwonen Op en top kerstsfeer in huis zonder boom? Zo doe je dat snel en gemakke­lijk

Geen ruimte, zin of budget om dit jaar een kerstboom in huis te halen? No worries! Ook zonder kerstboom haal je een hoop kerstgezelligheid in huis. Hoe? Door accessoires op de juiste manier in te zetten, krijg je zonder kerstboom alsnog de ultieme kerstsfeer. Met de tips van vtwonen.be lukt dat probleemloos.

26 november