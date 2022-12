Krijg je jouw kachel maar niet schoon? Tante Kaat verklapt hoe je de zwarte aanslag vlot van de ruitjes poetst

Een hok vol brandhout is een zegen in tijden van hoge energieprijzen. 's Avonds het vuur aansteken maakt dat je de centrale verwarming heel wat minder vaak moet aanzetten, en het is nog gezellig ook. Maar wie een inbouwkachel heeft, weet dat de sierlijke oranje vlammen al snel schuilgaan achter een zwarte laag roet. Tante Kaat legt in Primo uit hoe je daar komaf mee maakt.

