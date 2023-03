“Het hoogste penthouse van het land kan je gerust een koopje noemen.” Onze woonexpert tipt 5 luxeappartementen

Binnenkijker Evelyn (44) en Steven (43) gaven beschermde herenwo­ning haar grandeur terug: “Moderne kunst komt hier prima tot zijn recht”

Als galeriehouders slaagden Evelyn en Steven erin om van hun interieur een waar kunstwerk te maken. Het is ondergebracht in een beschermde 19de-eeuwse herenwoning die na een renovatie van maar liefst drie jaar helemaal in ere is hersteld. “We zaten met de dienst Erfgoed rond de tafel om een compromis uit te werken.”