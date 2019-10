Het 5-stappenplan van inbrekers en hoe jij hen kan tegenhouden AW

17 oktober 2019

12u51 1 WOON. Elke dag worden er in ons land gemiddeld zo’n 141 woninginbraken gepleegd. Veel inbraken zijn echter gemakkelijk te voorkomen. De meeste inbrekers gaan namelijk op dezelfde manier te werk. Bart Verbeeck van beveiligingsfirma G4S Belgium leert ons op de nationale actiedag tegen woninginbraken hoe je ervoor kan zorgen dat je zelf niet het slachtoffer wordt van een inbraak.

Een slimme inbreker neemt enkele stappen in acht: hij analyseert de buurt, onderzoekt het huishouden en zorgen dat ze degelijk materiaal hebben om hun inbraakpoging te vergemakkelijken. Door zelf de verschillende stappen kritisch te doorlopen en gepast te handelen, kan je inbrekers te slim af zijn.

1. Analyse van de buurt

Inbrekers analyseren altijd eerst de omgeving om het perfecte huis te selecteren. Zijn er geregeld politiepatrouilles in de buurt? Welke huizen ogen onbewoond en welke huizen zijn zichtbaar beveiligd? “Huizen die geïsoleerd zijn van de rest van de buurt zijn bijvoorbeeld een interessant doelwit”, stelt Bart Verbeeck van G4S. “Zorg er dus voor dat je huis een bewoonde indruk heeft en installeer een alarmsysteem. Dat werkt allebei ontradend.”

2. Onderzoek van het huishouden

Als inbrekers een doelwit geselecteerd hebben, proberen ze het huis en zijn bewoners zo goed mogelijk te leren kennen. Zo kijken ze naar toegangs- en vluchtwegen, letten ze op licht en geluid binnen- en buitenshuis en proberen ze te weten te komen wanneer de bewoners weg zijn. “Dat onderzoek kan heel rechtstreeks gebeuren: sommige inbrekers bellen gewoon aan. Wanneer iemand opent, doen ze zich gewoon alsof ze een verkoper zijn, internetcontroleur of iemand anders en vragen ze binnen te komen”, legt beveiligingsorganisatie uit. “Kijk dus altijd uit wie aanbelt, laat geen onbekenden binnen en vraag indien nodig een legitimatiebewijs”, luidt het advies.

(Lees verder onder de foto)

3. Open deuren

Inbrekers willen uiteraard zo weinig mogelijk aandacht trekken. Op de dag van de inbraak kiezen ze daarom de gemakkelijke toegangsweg. Denk aan een open raam of een deur, maar ook sleutels die op voor de hand liggende plaatsen liggen, zoals onder de deurmat of in de bloempot. “Inbrekers zijn heel dankbaar voor het nonchalante en voorspelbare gedrag van mensen”, vertelt Verbeeck. “Uit onderzoek blijkt trouwens dat meer dan een kwart van de inbrekers gewoon langs de voorkant binnendringt. Sluit dus alle ramen en deuren voor je weggaat en leg je reservesleutels op een moeilijk te vinden plaats of nog beter: bij de buren.”

4. Materiaal en mankracht

Wanneer inbrekers geen open deur (of sleutels) vinden, zetten ze grovere middelen in: materiaal en mankracht. Een inbreker heeft sowieso het nodige gereedschap bij de hand. “Indien niet goed beveiligd, worden deursloten geforceerd, lichtkoepels geopend met een schroevendraaier en sloten aan het keldergat doorgeknipt”, zegt Bart Verbeeck. “Je kan jezelf beschermen door veiligheidssloten te plaatsen die niet zoals de standaard cilindersloten van deuren geforceerd kunnen worden.”

Een schuifraam in huis? “Dan is het een goed idee om een balkje voor het raam te zetten, zodat het niet kan worden opengeschoven”, aldus Verbeeck. Voorkomen dat een inbreker een raam of intrapt, is dan weer moeilijker te vermijden. “Een luid alarm kan wel verhinderen dat de inbreker zijn tocht verder zet.”

5. Klus van 15 minuten

Eenmaal binnen, gaat het snel. Een woninginbraak duurt meestal niet langer dan 15 minuten. “Inbrekers doorzoeken het huis systematisch: eerst de slaapkamer, daarna het salon en het bureau. Inbrekers houden deze volgorde aan omdat ze verwachten daar de meeste waardevolle spullen te vinden. Juwelen, tablets, cash geld… Alles dat gemakkelijk mee te nemen is, is een geliefde buit”, weet G4S. “Daarom is het zeker een goed idee om waardevolle spullen steevast te bewaren in een verankerde, moeilijk te vinden kluis.”