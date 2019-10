Gesponsorde inhoud Hernieuwbare energie, waar je ook bent Aangeboden door Primagaz

08 oktober 2019

10u57 0 WOON. Ga je al eens kamperen of barbecueën? Dan heb je ongetwijfeld al propaangas gebruikt. De handige flessen in verschillende formaten bieden een ongekend gebruiksgemak. Vanaf nu is ook biopropaan, de volledig hernieuwbare variant van propaan, beschikbaar in gasflessen. Reden genoeg om de voordelen van biopropaan even onder de loep te leggen!

De veelzijdigheid van propaangas

Gewoon propaan is een uitstekende warmte- en energiebron. Het is praktisch en een stuk milieuvriendelijker dan hout of stookolie. Bovendien heb je voor propaangas geen aansluiting op het gasnet nodig, want je kan een gastank laten plaatsen of met gasflessen werken. Daarom is het een populaire energiebron voor toepassingen als een gasbarbecue, terrasverwarming of tijdens het kamperen.

Duurzame variant

Met biopropaan is er nu een duurzame variant die uit 100% hernieuwbare energiebronnen zoals afval en plantaardige oliën wordt gewonnen. Het heeft dezelfde chemische samenstelling als propaan, en kan dus dezelfde prestaties voorleggen. Bovendien hoef je je installaties niet aan te passen. Biopropaan heeft dus alle voordelen van propaangas, maar het klimaat doet er dubbele winst mee. Het is volledig hernieuwbaar én het stoot tot 80% minder CO2 uit dan gewoon propaan.

Altijd biopropaan bij de hand

Primagaz is de enige leverancier in België die biopropaan aanbiedt. Dankzij de handige gasflessen heb je nu hernieuwbare energie bij de hand, waar je ook bent. Je herkent ze aan de EasyBlue-gasflessen, en ze zijn verkrijgbaar in 6kg of 9,5kg.

Ontdek hier waar je een verdeler in jouw buurt vindt.