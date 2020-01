HELP: nog geen rookmelder geïnstalleerd? Hier moet je op letten! Redactie

23 januari 2020

11u00

Ieder jaar zijn er een tienduizendtal woningbranden in België. Vorig jaar vielen er in totaal 53 doden. Gelukkig kan dit voorkomen worden met een rookmelder die je op tijd waarschuwt bij een woningbrand. Sinds 1 januari 2020 is een rookmelder verplicht in Vlaanderen. Heb jij nog geen rookmelder geïnstalleerd? De bouwsite Livios vertelt waarop je moet letten bij je aankoop.

Een rookmelder is sinds begin dit jaar verplicht voor elke woning in Vlaanderen. Waar installeer je best zo’n rookmelder? Op elke verdieping van je woning. Dat geldt ook voor je kelder of zolder. Zeker als daar je verwarmingsketel of een andere technische installatie staat. Gebruik dit handige stappenplan om zelf je rookmelder te installeren.

Soorten rookmelders

Moet je nog een rookmelder kopen? Koop er dan niet zomaar een, want er bestaan verschillende soorten. Vroeger had je de ionische rookmelder. Deze werkte op basis van een radioactieve bron, maar is tegenwoordig niet meer verkrijgbaar. De ionische melder heeft plaats geruimd voor de optische, een rookmelder die werkt op basis van infrarood en vaak makkelijk te installeren is. Je vindt drie verschillende modellen op de markt:

- Een rookmelder die individueel werkt.

- Een rookmelder die je koppelt aan een andere rookmelder in huis.

- Een slimme rookmelder die in verbinding staat met je smartphone of domoticasysteem.

Welk type kiezen?

Heb je maar één verdieping? Dan volstaat een individuele rookmelder. Toch belet jou niets om meerdere melders te installeren. Experten raden aan om er een in elke ruimte in huis te installeren, behalve in de badkamer, keuken en garage. Lees hier waar je best rookmelders plaatst.

Telt je woning of appartement meerdere verdiepingen, dan ben je verplicht om ook meerdere rookmelders te installeren. Individuele melders zijn dan minder interessant. Koppel je rookmelders aan elkaar zodat ze bij een brand samen afgaan. Of opteer voor de slimme variant die met je domoticasysteem communiceert of je waarschuwt via een pushbericht op je app.

Tip: let op de batterij

Rookmelders moeten een CE-markering hebben en voldoen aan de NBN EN 14604-norm. Controleer op de verpakking of de rookmelder aan deze technische bepalingen voldoet. Besteed zeker ook voldoende aandacht aan de batterij. Er bestaan melders op stroom, met een vervangbare of niet-vervangbare batterij.

Rookmelders op stroom worden afgeraden, tenzij ze zijn uitgerust met een noodbatterij die geactiveerd wordt indien de stroom uitvalt. Je kan het best een rookmelder kopen met een onvervangbare batterij die tien jaar meegaat. Die vind je al vanaf 20 euro.

