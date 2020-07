Helft van kopers ontdekt achteraf gebreken aan huis (en dat is te vermijden) Bjorn Cocquyt

02 juli 2020

18u30 2 Woon. Ruim 6 op de 10 Belgen die recent een woning kochten, ervaarden bij en na de aanschaf van hun huis problemen. In meer dan de helft van de gevallen ging het om verborgen gebreken die opdoken, maar ook onvoorziene notaris-, bank- en andere kosten (34 %) en een foute inschatting van het verbouwbudget (27 %) werden dikwijls genoemd in een enquête bij meer dan 1.000 kopers en verbouwers.

Het onderzoek van het marktonderzoeksbureau Buffl gebeurde in opdracht van ImmoFILTER.be, de start-up die onlangs een platform lanceerde om alle mogelijke bouwprofessionals en consumenten te verenigen. “Het valt ons op dat 73 procent van de kopers niet weten dat architecten en aannemers hen bij een bezichtiging kunnen bijstaan met technisch advies”, zegt Lukas Vanreusel van immoFILTER.be.

“Bijna 90 procent geeft ook aan niet over voldoende kennis te beschikken om een woning correct te beoordelen. Vaak worden daarom de ouders meegevraagd, maar dat zijn natuurlijk ook geen experts. En zo gebeurt het dat ze achteraf voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals een lekkend dak, vochtproblemen of zelfs een bouwovertreding.”

Vanreusel wil daar met zijn start-up iets aan doen. “We willen mensen helpen om hun droomhuis te kopen of te verbouwen met zo weinig mogelijk stress en geld- en tijdverlies. Zo hebben we op onze site een zoekfunctie om architecten te vinden die kunnen meegaan op huisbezoek en je technisch advies geven. Binnenkort verzamelen we ook andere experts, zoals vastgoedadvocaten, om te helpen bij contractbreuken, en financiële adviseurs, om het probleem van onvoorziene kosten te beperken.”

ImmoFILTER.be organiseert ook gratis webinars voor consumenten en professionals en heeft een mobiel huisbezoekrapport om je bij het aankoopproces te begeleiden.