Helemaal terug van weggeweest: retrotrend in de keuken

De retrostijl neemt je mee terug in de tijd en straalt pure nostalgie uit. Kenmerkend zijn de zachte pastelkleuren, bolvormige keukentoestellen en ronde vormen. Hoe je retro in de keuken combineert met het comfort van nu? Ga voor opvallende kleuren en moderne toestellen met een vleugje vintage.

Gelakte kastdeuren met verticale groeven of kastdeuren in een opvallende kleur vormen de basis van een keuken in retrostijl. Werk die af met brede handgrepen en plaats enkele vrijstaande, bolvormige keukentoestellen op het aanrecht. Maak de retrolook helemaal compleet met enkele accessoires in deze typische stijl.

Vleugje vintage

De retrostijl roept in eerste instantie een nostalgisch gevoel op naar de vintage keukens van weleer. Oorspronkelijk waren retrokeukens een moderne revolutie. Vandaag pimpen we ze met een hedendaagse kwinkslag. Voor meer gebruiksgemak rusten we ze uit met de meest moderne apparaten, maar met een tikkeltje retrogevoel. Denk bijvoorbeeld aan een vrijstaande koelkast met ronde vormen, een echt designitem dat nadrukkelijk aanwezig is in de keuken. Daarnaast vind je ook andere toestellen met ronde vormen terug op het aanrecht, zoals een broodrooster, weegschaal of waterkoker. Die vormen een echte blikvanger. Een vaatwasser op hoogte en een praktische schuifkast zorgen voor de nodige ergonomie.

Kastdeuren in pasteltinten

Er is geen andere periode waarin het gebruik van pasteltinten zo prominent tot uiting kwam als in de golden sixties. Zacht abrikoos, mild mintgroen, getemperd fjordgroen … Lage kasten in pasteltinten zijn dan ook kenmerkend voor de retrostijl. Een retrokeuken is kleurrijk en stijlvol, zonder meteen schreeuwerig te ogen. Kies ook een opvallende kleur voor je losstaande koelkast die past bij het geheel. De muren kan je afwerken met bloemetjesbehang. Of wat dacht je van een vloertegel met een druk patroon? Deze details zorgen voor een karaktervolle uitstraling.

Goudkleurige accenten

Goudkleurige accenten komen volledig tot hun recht in een retrokeuken. Smalle onderkasten en laden in een blauwgroene kleur kan je bijvoorbeeld afwerken met opvallende gouden handgrepen. Die kan je combineren met bovenkasten zonder handgrepen voor een rustiger effect. Ook een goudkleurige kraan accentueert de retrostijl en past perfect bij de goudkleurige handgrepen. Plaats je de inbouwoven onder het kookvuur? Ook dat doet terugdenken aan de toestellen en kookgewoonten van vroeger.

