Helemaal klaar voor de lente: blaas je tuin nieuw leven in met deze tips Aaron Eerdekens

26 februari 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Stilaan loert de lente weer om de hoek. De ideale periode om in jouw tuin orde op zaken te stellen. Maar hoe doe je dat? Met deze tips tover je je tuin weer om tot een zalige plek die bruist van het leven. Aan de slag!

🌿 Zomer- en herfstbloeiers snoeien

Het vroege voorjaar is de periode bij uitstek om zomer- en herfstbloeiers te snoeien. Dat kan al net na de vorstperiode.

Bloemen en heesters

Van verwelkte bloemen knijp je het bovenste gedeelte af met je vingers. Zo groeien je bloemen sneller en krijg je er meer. Snoei bij vaste planten de verwelkte bloemen weg met een snoei- of takkenschaar. Dat bevordert de groei van nieuwe knoppen en takken.

Voor heesters is de lengte van de overblijvende takken soortafhankelijk. Snij de tak die je inkort in ieder geval net boven een oog af. Dat is vlak tegen de stam of hoofdtak. Met wondafdekmiddel kan je de snoeiwondjes afdekken.

Hagen en bomen

Jonge hagen snoei je vanaf het begin kort. Zo maken ze onderaan meer vertakkingen en blijven ze mooi gesloten. Wil je een strakke gesloten haag? Dan heeft die absoluut twee onderhoudsbeurten per jaar nodig.

Gebruik altijd een ladder met een brede basis als je een hoge haag snoeit. Zo behoud je een goed totaaloverzicht. Het ideale haagprofiel is breder aan de basis dan aan de top. De onderste takken en bladeren krijgen zo ook de kans om genoeg zonlicht op te vangen.

Beuken en haagbeuken zijn snelgroeiers en mag je het hele jaar door snoeien. Een te hoge of brede haag werk je best bij in februari of maart. Voor dikke takken is een takkenschaar het geknipte materiaal, voor kleine takjes een heggenschaar.

Bomen snoei je vanaf het eerste jaar. Zo giet je ze in een bepaalde vorm en groeien ze gelijkmatig. Verwijder niet alleen dode, beschadigde en zwakke takken, maar ook takken die zich naar het midden richten, elkaar kruisen of elkaar in de weg zitten. Net als wortelscheuten die naast de stam uit de grond steken.

Voor dikkere takken gebruik je een takkenschaar, voor twijgjes een snoeischaar. Echt dikke takken verwijder je met een snoeizaag, boomzaak of kettingzaag. Denk dan wel aan je veiligheid. Maak de wonden zo klein mogelijk en behandel ze nadien met een beschermend wondafdekmiddel. Zo vermijd je boomziekten.

Opgelet! Niet alle bomen verdragen een snoeibeurt die alleen de stam en het stompje van de voornaamste takken overlaat. Notenbomen en berken mag je alleen in de zomer snoeien.

Lees ook: Je tuin snoeien? Zo begin je er aan

🌱 Gazon herstellen

Je gazon krijgt het geregeld hard te verduren, zeker tijdens de wintermaanden. Gelukkig is de lente het perfecte seizoen om je gazon te herstellen.

Ter voorbereiding maai je eerst het gras kort. Daarna verwijder je onkruid, mos en maairesten met een verticuteermachine. Om de ondergrond los en luchtig te maken, is harken aangewezen. De laatste stap is kuilen en oneffenheden opvullen met dunne gemalen potgrond. Nu is alles klaar om te zaaien.

Na het zaaien, hou je je gazon best vochtig tot alle zaden ontkiemd zijn. Probeer hetzelfde grasmengsel te kopen als waarmee het bestaande gazon werd gezaaid. Zaai best ook deels over de bestaande grasmat. Zo vermijd je grote verschillen tussen bestaande en nieuw ingezaaide stukken. Jong gras maai je pas als het genoeg ingeworteld is of ongeveer 8 centimeter hoog staat. Maai de eerste keer maximum een derde weg.

💦 Vijver schoonmaken

Niet alleen je tuin, ook de vijver verdient aandacht tijdens de lente. Vervang zwakke en dode vijverplanten door nieuwe en dun planten die hevig woekeren uit. Check zeker ook of de wortels van je waterlelies niet rotten. En niet vergeten: vul je plantkorven of -zakken bij met vijveraarde.

Let op: vervang niet alle planten ineens. Zo krijg je een kale vijver. Neem daarom maximaal twee plantengroepen per voorjaar onder handen.

Waterlelies: Om de 3 à 4 jaar delen.

Moerasplanten: Om de 2 jaar delen.

Drijfplanten: Laat je best zoals ze zijn.

Zuurstofplanten: ’s Zomers uitdunnen

Na de winter kan er in je vijver een zuurstofgebrek optreden. Controleer in het voorjaar daarom het zuurstofgehalte. In de lente ontwikkelen de zuurstofplanten zich opnieuw. Help ze een handje door zelf wat extra zuurstof aan je vijverwater toe te voegen met een zuurstofpompje. Om het ontwikkelingsproces na die barre winter wat sneller op gang te brengen, kan je de vijver een startkuur geven met een dosis gevriesdroogde bacteriën.

Onderzoek ook regelmatig de chemische samenstelling van je vijverwater. Een gezonde vijver heeft ‘s ochtends een pH-waarde van 7 à 8 pH en ’s avonds van 8 à 9 pH.

Na de winterpauze mag je je vissen terug voeren van zodra de watertemperatuur hoger is dan 10°C. Controleer regelmatig hun toestand. Let vooral op zwakke, inactieve vissen en op uitwendige kenmerken. Zweren of onnatuurlijke plekken aan vinnen en schubben duiden op een bacteriële infectie of schimmels. Zet zieke vissen apart in een bakje of emmer. Zo kan je ze beter behandelen en voorkom je dat gezonde vissen ziek worden.

⛱ Terras reinigen

Wil je in de zomer volop van je terras genieten? Maak dan in het voorjaar tijd voor een grondige schoonmaakbeurt met detergent en een hogedrukreiniger.

Stel de druk zo laag mogelijk in of gebruik een brede straal. Zo spuit je de voegen en terrastegels niet kapot. Je kan hiervoor ook een terrasreiniger gebruiken. Zo beperk je opspattend vuil.

Met een hogedrukreiniger of terrasreiniger bespaar je ook kostbaar water: maar liefst 2.000 liter per uur vergeleken met een tuinslang.

Hardnekkige vlekken krijg je weg met een geconcentreerde straal onder hoge druk. Maar spuit dan in geen geval op zwakke voegen. Geen hogedrukreiniger in huis? Gebruik dan een schuurborstel en een sopje met bleekwater. Eén deel bleekwater per vijf delen water volstaat. Let op voor spatten op je lichaam en kleren!

Behandel je klinkers of tegels nadien met een beschermmiddel of een beschermende laag tegen vuil, olie en mos. Zo blijft je terras achteraf langer proper.

Het voorjaar is de periode bij uitstek om je terras te doen heropleven: frisse planten en bloemen, geurige kaarsen, een tof bijzettafeltje, een vrolijk tafellaken of een kleine terrasvijver… De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo krijgt je terras meteen ook een flinke dosis kleur.

Al vanaf de eerste zachte temperaturen is het buiten zalig toeven. Tenminste op een plekje waar je uit de tocht zit. Windschermen zijn daarvoor ideaal. Je vindt ze in een vaste en mobiele variant. Wil je het uitzicht op je terras of tuin niet verliezen? Ga dan voor een uitvoering met een glazen wand.

Vlucht je altijd naar binnen bij de eerste regendruppels? Dan is een verdekt terras de oplossing. Van pergola’s en zonnedoeken tot gemotoriseerde overkappingen, voor elke smaak en budget is er wel een alternatief. Koelt het ’s avonds nog snel af? Een terrasverwarmer of vuurkorf houden je lekker warm.

☠️ Voegen ontmossen

Ontmossen doe je met een mosdodend product. De meeste producten werken pas goed bij droog weer en een temperatuur hoger dan 5°C. Besteed vooral aandacht aan de voeg tussen het terras en de gevelmuur. Behandel je stenen en klinkers met een vochtafstotend product om verdere mosgroei tegen te gaan.

Opgelet: De meeste mosdodende middelen zijn onschadelijk voor andere planten. Toch blijven het gevaarlijke chemicaliën. Draag tijdens het ontmossen dus altijd werkhandschoenen en een mondmasker.

🥦 Moestuin gebruiksklaar maken

Heb je een moestuin? Dan maak je die best in het voorjaar gebruiksklaar. Vanaf februari en maart kan je namelijk al beginnen zaaien. Onder meer ajuinen en sjalotten zijn er vroeg bij. Met zaaien in volle grond wacht je best tot begin april. In een serre kan dit vanaf februari. Vergeet ook niet dat je moestuin wekelijks onderhoud nodig heeft. Vanaf 12°C begint onkruid te ontkiemen. Hou die ongewenste gast dus in de gaten!

Tip: Wanneer zaai je wat? Raadpleeg hier de plant- en zaaikalender.

Dit artikel stond op 07/02/2019 in WOON. powered by Livios, bijlage van Het Laatste Nieuws.

Lees ook:

Zo kies je de perfecte oprit voor je woning

Groenwerken in zicht? 5 keer de handen uit de mouwen

Je tuin aanleggen? Prijswinnende tuinaannemer geeft de beste tips