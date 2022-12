Heerlijk overwinteren bij 20 graden. Onze woonexpert tipt 5 toppers: “Vanaf 161.000 euro koop je appartement met terras op Canarische Eilanden”

Zin in een eindejaar onder de zon? Onze reisexpert tipt 5 betaalbare lastminu­tes: “Voor 941,50 euro vier je Nieuwjaar in de Afrikaanse tropen”

Geen zin in een koude kerst of oudejaar in de vrieskou? Dat hoeft ook niet, want er zijn nog héél mooie lastminutes te scoren. Onze reisexpert Johan Lambrechts tipt vijf goed geprijsde pakketvakanties waarmee je de eindejaarsdagen betaalbaar in de warmte viert. Van vulkaaneiland Lanzarote tot natuur in Gambia: deze pareltjes heeft onze expert voor jou geselecteerd.

12 december