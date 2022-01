Heeft investeren in zonnepanelen anno 2022 nog zin? Dit zijn de premies en aandachtspunten

LiviosRuim 93.000 eigenaars van zonnepanelen vroegen voor de deadline van 18 januari de retroactieve investeringspremie aan. Die steun valt nu weg. En hoewel de vraag naar zonnepanelen door de stijgende elektriciteitsprijzen weer stijgt, zijn er toch twijfelaars die zich afvragen of het nog interessant is zonnepanelen op je dak te plaatsen. En heb je nog recht op premies? Bouwsite Livios zocht het uit.

Is het nu wel of niet verstandig om zonnepanelen te plaatsen? Met de komst van de digitale meter zat het aantal aanvragen in een dip. De sectorfederatie merkte midden 2021 evenwel een heropleving. De elektriciteitsprijzen die recordhoogtes bereikten, zaten daar zeker voor iets tussen. Ondertussen dringt de boodschap bij de consument steeds meer door dat investeren in zonnepanelen nog altijd interessant kan zijn, óók wanneer je een digitale meter hebt. In Vlaanderen beschikken zo’n één miljoen huishoudens al over zo’n meter. Tegen eind 2024 moet minstens 80% van alle gezinnen en kmo’s in Vlaanderen een digitale meter hebben. Uiterlijk op 1 juli 2029 moet de uitrol van de digitale meter volledig klaar zijn.

Reële verbruik

De netkosten van een nieuwe installatie met digitale meter worden berekend volgens het reële verbruik en niet langer op jaarbasis. Hoe je dan het meeste voordeel doet? Door productie en verbruik van elektriciteit goed op elkaar af te stemmen. Zodra je een digitale meter hebt, is het belangrijk om vooral elektriciteit te verbruiken wanneer je zonnepanelen stroom opwekken. En hoe duurder de elektriciteit op dat moment is, hoe rendabeler de panelen. In tijden van recordprijzen klinkt dat (nieuwe) eigenaars uiteraard als muziek in de oren. Lees hier hoe je zoveel mogelijk uit je zonnepanelen haalt.

Eigenaars met terugdraaiende teller

Wat met eigenaars van zonnepanelen die wél nog een terugdraaiende teller hebben? Die kunnen de teller in principe tot 2025 blijven gebruiken met het prosumententarief. Voor een gemiddeld gezin bedraagt dat zo’n 350 euro per jaar. De verwachting is dat het prosumententarief de komende jaren verder zal stijgen, zoals dat in 2022 reeds het geval is. Dit maakt sneller overschakelen op een digitale meter extra aanlokkelijk.

Investering gaat langer mee

Conclusie: het is wel degelijk nog interessant om anno 2022 zonnepanelen te plaatsen. Omdat je zelf je energie produceert, hoef je veel minder rekening te houden met prijsschommelingen op de energiemarkt. De kwaliteit van de installaties blijft bovendien stijgen, waardoor je investering langer rendeert. Gemiddeld hebben zonnepanelen een levensduur van 25 à 30 jaar. Ze helpen bovendien om de nieuwe EBP-normen te behalen. Hoeveel een installatie kost, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gewenste vermogen en het aantal panelen. Voor zo’n 5.000 euro is het gemiddeld gezin verzekerd van een degelijke installatie.

Wat zijn de premies?

Het goede nieuws: die investering kan nog dalen dankzij premies. Wie nieuwe zonnepanelen in gebruik neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Deze premie, met een maximum van 40% van de totale factuur, bedraagt 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt het plafond van 1.500 euro steun.

Belangrijk: in 2023 daalt het maximale bedrag naar 750 euro en in 2024 naar 375 euro. Je moet de premie online aanvragen bij Fluvius nadat de werken zijn uitgevoerd en bij de aanmelding van de installatie.

