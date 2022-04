Hebben je (houten) tuinmeubels buiten overwinterd? Met deze tips laat je ze herleven

Houten tuinmeubelen

Tuinstoelen van wicker

Teakhouten tuinmeubels

Kunststof tuinmeubelen

Easy peasy! Zou je denken… Mensen met kunststof tuinmeubelen leven vaak in de veronderstelling dat het schoonmaken heel gemakkelijk of zelfs onnodig is. We helpen je hierbij uit de droom, want dit is helaas niet het geval. Kunststof tuinmeubels hebben heel wat onderhoud nodig. Vuil hecht zich makkelijk aan het materiaal, dus het is verstandig om ze vanaf het moment van aanschaf regelmatig schoon te maken. Dit kan in principe gewoon met lauwwarm water, als het maar met enige regelmaat gebeurt. Eigenlijk is het not done om ze in de winter buiten te laten staan… Kan het echt niet anders? Leg er dan een zeil overheen.