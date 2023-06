Heb jij zonnepanelen? Na zoveel jaar dien je de verschillende onderdelen van je installatie te vervangen

Spaargids.be Ga je voor een gereglemen­teerd spaarboek­je of niet? En wat met de inleg? Vier aandachts­pun­ten in je zoektocht naar de ideale bank én rekening

Het spaarboekje vormt voor veel Belgen een veilige haven. En met de stijgende rendementen van recent is dat best begrijpelijk. Maar hoe kies je de juiste? Op dit moment alleen al vind je in de database van Spaargids.be ruim 60 spaarrekeningen terug, elk met hun eigen voorwaarden. Geen nood: met de onderstaande vier adviezen in het achterhoofd kan je een doordachte keuze maken.