Hannes doet het weer: nieuw boek bundelt nog meer lelijke huizen in ons land

Woon.Het is intussen tien jaar geleden dat Hannes Coudenys op Ugly Belgian Houses zijn eerste huis postte. Wat volgde, was wereldwijde aandacht voor ons opmerkelijk huizenpark, een boek en een rubriek in ‘Iedereen beroemd’ waarin hij zich excuseert bij de eigenaars van de huizen die hij publiceert. Vandaag is er met ‘More Ugly Belgian Houses’ een nieuw boek uit.

“Tien jaar geleden was ik oprecht boos op de chaos die België is, met z’n verschrikkelijke fermettes, pastorieën en postmodernistische piramides die allemaal pal naast elkaar gebouwd zijn. Maar die kwaadheid is omgeslagen in liefde”, vertelt Hannes. “Ik ben er zeker van dat de creativiteit die in elke Belg schuilt, mee bepaald wordt door hoe we ons land vormgeven. De huizen blijven zichzelf telkens opnieuw opvolgen, alle bouwstopprognoses ten spijt.”

Het nieuwe boek telt 208 pagina’s, kost 22,99 euro en wordt uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts. Bestellen kan hier. We tonen ook een greep uit de ruime selectie van woningen, inclusief de grappige titels die Hannes erbij verzon.

Bricking bad

Our house, in the middle of our pond

You seem to have misplaced your igloo

Drive-in church

Partners in crime

