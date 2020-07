Handig: zo plaats je buiten een buitenstopcontact Redactie

17 juli 2020

11u00

Elektriciteit is onmisbaar, ook buiten. Ben je het beu om iedere keer te werken met verlengkabels, dan kan je zelf één of meerdere buitenstopcontacten voorzien. Bouwsite Livios gidst je in drie stappen doorheen de klus.

Het grootste verschil met binnenstopcontacten is dat buitenstopcontacten spatwaterbestendig moeten zijn. Bovendien vormen buitenstopcontacten een aparte stroomkring, aangesloten op een differentieelschakelaar van 30 mA en beveiligd met automatische zekeringen van 20 A. Voor de stroomtoevoer gebruik je een VVB-kabel met draden van 2,5 mm², die is flexibel en ideaal voor opbouwinstallaties. Neem zeker ook deze tien tips voor de plaatsing van stopcontacten eens door.

Tip: voor je je aan een klus met elektriciteit waagt, zijn dit de termen die je zeker moet kennen.

Stap 1: aftakdoos installeren

Wil je meerdere buitenstopcontacten plaatsen, wat overigens aanbevolen is, dan monteer je eerst een waterdichte aftakdoos (IP65) tegen de muur van je woning. Vanuit de zekeringkast breng je een stroomkabel (met een zwarte fasedraad, een blauwe nuldraad en een groengele aarding) naar buiten via een geboord gat in de muur. Schroef de aftakdoos vlak boven het boorgat waarlangs de stroomkabel buitenkomt op de muur en steek de stroomkabel langs de onderzijde door het flexibele membraam in de aftakdoos. Strip de stroomdraden een halve centimeter af en verbind ze met de schroefklem in de aftakdoos.

Stap 2: stopcontact bevestigen

Monteer het stopcontact (minstens 25 cm van de grond) tegen de muur of op een andere plek in de tuin. Kies een plaats die niet te veel blootgesteld is aan neerslag. De verbinding met de aftakdoos verloopt via een soepele VVB-kabel, die je met krammen tegen de muur kan bevestigen. Een installatiebuis is bovengronds niet nodig. Wil je verder in je tuin een stopcontact bedienen met een ondergrondse kabel, dan is een installatiebuis verplicht. Die moet minstens op een diepte van 60 cm geplaatst worden.

Bevestig de kabel aan het buitenstopcontact, vergeet de rubberen dichting niet correct te bevestigen. Sluit de elektrische draden aan. Bevestig de fasedraad (bruin of zwart) en de nuldraad (blauw) in de contacten. De aarddraad sluit je aan op de schroef voor de aarding. Probeer niet te veel van de isolerende schil weg te nemen als je de draden voor de bevestiging stript. Schroef de kap op de contactdoos.

Stap 3: stopcontact aansluiten op aftakdoos

Verbind de VVB-kabel van het stopcontact met de aftakdoos. Om de kabel strak tegen de muur te bevestigen gebruik je krammen. Steek de kabel in één van de verbindingsgaten van de aftakdoos en verbind de elektrische draden. Let erop dat je de juiste draden met elkaar in contact brengt. Zwart met zwart, blauw met blauw en de aarding uiteraard met geelgroene aarddraad. Schroef de afdekkap op de aftakdoos, schakel in de zekeringkast de stroom van de betreffende groep aan en controleer de werking van het nieuwe buitenstopcontact.

Bron: Livios