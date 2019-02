Livios Magazine Gesponsorde inhoud Handig stappenplan voor perfect gipskarton Aangeboden door Gyproc

06 februari 2019

Plafonds afwerken, scheidingswanden optrekken, snel en flexibel ruimtes indelen… Gipsplaten zijn een dankbaar materiaal voor allerhande klussen in huis. Voor een onberispelijk resultaat is het belangrijk dat je alle voegen en hoeken perfect afwerkt. Hoe je dat aanpakt? Volg dit handige stappenplan van Gyproc

Stap 1: Kies je afwerkingsniveau

Niet elke kamer vraagt om hetzelfde afwerkingsniveau. Veel hangt af van het gebruik van de ruimte (nat of droog) en het afwerkingsmateriaal (verf, behangpapier, tegels…). Voor de meeste doe-het-zelvers is de traditionele voegafwerking haalbaar en geschikt voor tal van afwerkingen, van matte verf tot structuurbehang. Moet jouw binnenwand vlakker dan vlak zijn, bijvoorbeeld in een kamer met veel invallend licht of spots? Dan heb je een afwerking van hoge kwaliteit nodig. Dit is meteen ook de beste optie voor satijn- en glansverf of vinylbehang.

Stap 2: Werk voegen netjes af

Waar twee gipskartonplaten op elkaar aansluiten, krijg je een voeg. Om die netjes af te werken breng je voegmiddel aan, druk je de voegband in de specie en strijk je een nieuwe laag over de band. Gebruik je zelfklevende gaasband? Breng dan eerst de voegband aan en daarna pas de voegspecie. Om de overgang van de voeg met de plaat zo vlak mogelijk te maken, breng je ten slotte nog een extra afwerklaag aan. Die is kant-en-klaar of in poedervorm verkrijgbaar. Ga je een oppervlak achteraf bedekken met panelen of tegels, dan mag je de finisher achterwege laten. Voor een afwerking van hoge kwaliteit volg je dezelfde werkwijze, maar breng je nog een extra laag aan over het volledige plaatoppervlak om oneffenheden op te vangen. Voor een optimaal resultaat schuur je nadien het oppervlak op met een handschuurder.

Stap 3: Pak alle hoeken aan

Nu is het tijd voor het meest cruciale onderdeel van de plaatsing van gipskartonplaten: de binnen- en buitenhoeken afwerken. Gelukkig heeft Gyproc voor deze klus twee hulpmiddelen ontwikkeld die ervoor zorgen dat jouw interieur er mooi strak uitziet. Vergeet starre metalen hoekprofielen. Met AquaBead® Buitenhoek 90° plaats je stevige en stootvaste buitenhoeken in een wip. Dit kunststof gewapend, zelfklevend versterkings- en afwerkingsprofiel heb je snel en gemakkelijk verwerkt. Zijn de muren in je woning niet perfect haaks? Wil je een schuin dakvlak mooi laten aansluiten op een rechte wand? Dan heb je flexibiliteit nodig. En dat is precies wat Gyproc je biedt met Flexibele Voegband. Deze voegband is geschikt voor buiten- en binnenhoeken in elke mogelijke hoek.

Op zoek naar extra voegtips?

Haal het gratis ‘Gyproc Doe-Boek’ bij je doe-het-zelfwinkel of raadpleeg de handige instructievideo’s op http://www.gyproc.be. Leer je liever in de praktijk hoe je de perfecte voegen en hoeken uitvoert? Kom dan eens langs bij een van de Gyproc demo’s bij jou in de buurt: het moment bij uitstek om je te laten adviseren door professionals.

Neem het zekere voor het onzekere

Spelende kinderen, stoten van de stofzuiger: een gipskartonplaat krijgt heel wat te verduren in huis. Het zou jammer zijn als je perfect afgewerkte gipskartonplaten er na een tijdje gehavend uitzien. Daarom speel je best op veilig met Habito®. Deze nieuwe plaat van Gyproc is vijf keer sterker dan traditionele bouwmaterialen en kan tegen een serieuze stoot. Ideaal voor ruimtes die je intensief gebruikt. Bovendien ziet Habito® er superstrak uit. Hier ontdek je er alles over.