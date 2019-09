Gesponsorde inhoud Handig én mooi: met dit touch designpaneel bedien je je woning in stijl Aangeboden door Velbus

24 september 2019

10u05 0 WOON. Dat je je comfort in huis kan verhogen met domotica wist je ongetwijfeld al. Maar weet je ook dat je tot wel 32 handelingen kan uitvoeren met één bedieningspaneel? Ontdek Edge Lit van Velbus: praktisch, mooi én ontzettend handig in gebruik!

Wil je meerdere functies in huis makkelijk kunnen bedienen? Dan is automatisering voor jou de oplossing. Hiermee bedien je je verlichting, stopcontacten, verwarming, zonwering en nog veel meer. Je kan ook meerdere functies combineren. Denk maar aan het opzetten van je radio ’s ochtends en het gelijktijdig opstarten van je verwarming. Of een nachtmodus, waarbij je alle lichten dooft, de verwarming uitschakelt en je rolluiken naar beneden laat gaan. Meer zelfs, dit kan allemaal met zelfs maar één druk op de knop.

Hoe je paneel eruitziet? Dat kies je zelf

Je hoeft daarbij niet te vrezen voor storende elementen tegen je muur. Integendeel, de Edge Lit touch bedieningen van Velbus zijn net eyecatchers. Zwart of wit, glanzend of mat, met één, twee of vier toetsen, met of zonder bewegings- en schemersensor … Je kiest helemaal zelf hoe jouw glazen bedieningspaneel eruitziet. Maar de echte meerwaarde van deze touch bediening zit binnenin. Het is beschikbaar in meerdere versies: met de 1, 2- en 4-knops panelen voer je respectievelijk 2, 4 en 8 functies uit. Ga je voor een uitvoering met oled-scherm? Dan kan je maar liefst 32 functies uitvoeren met één bedieningspaneel.

Lichtschakelaar … en zoveel meer

We hoeven je niet meer te vertellen dat je met een touch bediening je licht kan aan- en uitdoen. Maar het paneel zelf kan ook dienst doen als wandlampje of als sfeer- en oriëntatieverlichting. Zo hoef je ’s nachts niet meer op zoek naar de schakelaar. De intensiteit en kleur van het licht stel je zelf in naar wens. Als nachtlampje is zacht, warm wit licht ideaal, voor een melding of alarm kies je dan weer best voor een fellere lichtintensiteit in een opvallende kleur naar keuze. Zo merk je een alarm meteen op.

Allesbehalve ingewikkeld

De Edge Lit touch bediening hoort bij de handige systemen van Velbus. Klinkt automatisering je ingewikkeld in de oren? Daar hoef je niet van wakker te liggen. Voor elke woning is er een oplossing op maat, die betaalbaar is en eenvoudig zelf geïnstalleerd. Je kan ook beginnen met een startpakket en naargelang je behoeften uitbreiden met extra bedieningspanelen of door meer toestellen in je woning te koppelen aan het systeem.

Meer comfort in huis?

Wil je je comfort in huis verhogen door je functies te automatiseren? Of heb je nog vragen over de touch bediening van Velbus? Vraag raad in een verkooppunt bij jou in de buurt.