Haal het zomergevoel in huis met pasteltinten

Nu de zomer volop aan de gang is, wordt het tijd om die warme sferen ook in je interieur op te nemen. De ideale manier om dat te doen? Pasteltinten! vtwonen geeft vijf ideeën.

1. In de mix

Van champagneroze tot hemelblauw: in de mix werken pasteltinten prachtig met elkaar. Ronde vormen en aaibare stoffen maken het plaatje lieflijker, terwijl grove materialen, hoekige vormen en strakke lijnen een krachtiger effect geven. Is een poederig palet te zoet of romantisch voor jou? Geef de zachte tinten dan meer pit door één felle of donkere accentkleur toe te voegen. Kies bijvoorbeeld voor een felgekleurde fauteuil.

2. Een beetje Zweden

Een van de mooiste materialen om met pastel te combineren? Blank hout! Op de vloer bijvoorbeeld of geverfd, ingezeept of onbewerkt verwerkt in design stoelen, tafels en accessoires. Hout werkt neutraliserend en als verbindende factor met sprankelende pasteltinten als stralend geel en zacht koraal. Bovendien geeft de gouden combinatie een frisse Scandinavische sfeer.

Hou je van deze stijl? Lees hier welke elementen elk Scandinavisch interieur heeft.

3. Ton sur ton

Kun jij geen genoeg krijgen van een bepaalde poederkleur? Dan is een ton sur tonpalet vast helemaal jouw ding. Ton sur ton betekent dat je één basiskleur in verschillende tinten terug laat komen. Denk bijvoorbeeld aan roze: met tinten die uit zachtroze voortvloeien maak je het lieflijk, met tonen van de terra kleurkaart juist stoerder. Alles over ton sur ton lees je hier.

4. Leer

Wist je dat pastel ook heel goed samen kan gaan met leer? De combinatie van stoer én zacht is verrassend in ieder interieur. Denk bijvoorbeeld aan een cognac leren zetel met accessoires in een palet van pastelkleuren, dat maakt van je woonkamer een gezellig en warm geheel.

5. Houtwerk

Als je één soort pastelkleurige verf voor zowel de muur als het houtwerk kiest, dan ogen ze hetzelfde. Dat zorgt voor rust. Wil je net wat meer contrast? Gebruik dan lak voor het houtwerk. Zo kun je voor verschillende glansgradaties gaan.

Grote fan van pastel maar mag het wat stoerder? Deze vier tips helpen je op weg.

