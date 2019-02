Gesponsorde inhoud Haal de lente naar binnen en het thuisgevoel naar buiten Aangeboden door Impermo

25 februari 2019

De lente breekt weer aan: tijd om naar buiten te trekken! Vanaf de eerste lentezon is je terras je thuis. Maar hoe neem je het gezellige thuisgevoel mee naar buiten? Simpel: leg je terras aan met dezelfde tegels als je woonruimtes. Zo creëer je een doorlopend, harmonieus geheel en vergroot je het ruimtegevoel in je woning. Bovendien haal je niet alleen het thuisgevoel naar buiten: je neemt ook de lente mee naar binnen!

Binnen of buiten? Beide!

Verbouw je je woonkamer of keuken? Geef ook je terras een opfrisbeurt: trek je favoriete tegels vanuit je woonkamer en keuken door naar buiten. Je neemt de gezelligheid van binnen mee je terras op. Bovendien haal je het zonnige buitengevoel je woonruimtes in. Zo heb je altijd een beetje lente in huis. Fan van een strakke uitstraling? Ga voor een betonlook: met de Tilestone Core tegel van Impermo geef je je interieur én je terras wat extra pit.

Ga voor harmonie

Liever een natuurlijke look? Combineer de schoonheid van natuursteen met het onderhoudsgemak van keramiek. Je brengt de natuur naar binnen en beperkt je schoonmaaktijd. De keramische tegel Tilestone Century Grey biedt je zowel de mooie look van natuursteen als de onderhoudsvriendelijkheid van keramiek. Bovendien is de tegel vorst-, vlek- en krasbestendig: trek je interieurvloer dus gerust door naar buiten met de 2 cm dikke terrastegel. Je bespaart jezelf niet alleen een grote lenteschoonmaak, je maakt van je hele woonomgeving in één klap een harmonieus geheel.

Puur natuur tot in de stad

Ook keramisch parket past perfect in een natuurlijke omgeving. Het is bovendien even onderhoudsvriendelijk als keramische tegels en biedt je een natuurlijke look: zowel in je woonruimtes als buiten op je terras. Dankzij de houtlook van keramisch parket voel je je één met het buitenleven. Leg met de Tilestone Grove Nature je eigen stukje natuur aan, ook al woon je midden in de stad.

Haal het buitengevoel naar binnen

Krijg je niet genoeg van de natuur? Integreer de Recycled Teak Wood Cladding houtstrips in je interieur: zo combineer je een modern design met de warmte en gezelligheid van natuurhout. En ook deze variant is geschikt voor je terras. Trek je je interieurtegels door naar buiten? Houd er rekening mee dat terrastegels aan strengere eisen moeten voldoen dan interieurtegels: terrastegels zijn daarom dikker en sterker. Impermo biedt verschillende tegelreeksen aan in een binnen- en buitenvariant.

