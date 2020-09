Haal dé kleuren van 2021 nu al in huis met deze 8 voorbeelden Bjorn Cocquyt

17 september 2020

Eerder deze maand riep AkzoNobel, het moederbedrijf achter verfmerk Levis, Brave Ground uit tot de Kleur van het Jaar 2021. Het is een neutrale en naturelle tint met een wat grijze ondertoon die past bij het nieuwe palet van de Ambiance Trend Collection 2021. Je hoeft natuurlijk niet tot volgend jaar te wachten om die kleuren in je huis te integreren. Met deze acht voorbeelden brengen we je graag op ideeën.