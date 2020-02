Gruwel jij van een klassieke chalet? Dan hou je misschien wel van deze minimalistische versie Bjorn Cocquyt

19 februari 2020

11u49 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een chalet in Italië.

Wie aan een chalet denkt, ziet in de eerste plaats een traditioneel houten huisje voor zich. Meestal ingericht met een heel klassiek interieur waar de een van houdt, maar de ander van gruwelt. Volgens ons behoorde architect Stefan Hitthaler tot die tweede categorie, want toen hij de opdracht kreeg om deze chalet uit de jaren zeventig te renoveren, kwam hij met een wel heel modern ontwerp aandraven.

Futuristisch ook, want de vormen doen denken aan een ufo. En zeker als je de verlichte woning in het donker vanop een afstand bekijkt, krijg je de indruk dat dit een buitenaards ruimteschip is. Dat gevoel kan het gezellig knisperend haardvuur niet wegnemen, want de leefruimte oogt erg steriel met een reeks matrassen boven lange zitbanken. De badkamer en keuken zijn al even minimalistisch. Akkoord, alles moet nog aangekleed worden, maar we denken niet dat dit veel verandering zal brengen.