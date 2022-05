Grotere regenwaterputten in opmars: “Ga meteen voor een put van 10.000 liter”

LiviosDe klimaatverandering is een realiteit. Zowel periodes van droogte als intense neerslag komen steeds vaker voor. Maart en april waren kurkdroge maanden, waardoor heel wat regenwaterputten in Vlaanderen vandaag leeg zijn. Nu al. Moeten we investeren in grotere regenwaterputten? Bouwsite Livios gaat het na.

Wie een huis bouwt in Vlaanderen, is vandaag verplicht om een regenwaterput te installeren van minstens 5.000 liter. Ook bij verbouwingen aan een gezinswoning die groter is dan 40 vierkante meter, is dat verplicht. Stroomt de put over, dan moet het water via een infiltratiesysteem in de grond kunnen dringen, in plaats van weg te stromen via de riolering.

Alleen blijkt de realiteit van het huidige neerslagklimaat de regelgeving te hebben ingehaald, met steeds frequentere droogteperiodes. Dit jaar komt die droogte erg vroeg. Het KMI telde in maart slechts vier neerslagdagen, in april waren dat er acht. Waar er in die maanden normaal rond de 100 millimeter regen moet vallen, was dat dit jaar nog geen 40 millimeter. En dat zien we in onze regenputten.

Opschalen

Volgens Griet Verbeeck, hoofd van de onderzoeksgroep Sustainability van de faculteit Architectuur en Kunst aan de Universiteit Hasselt, hebben we dan ook nood aan grotere regenwaterputten. “We moeten meer kunnen bufferen om momenten van extreme neerslag op te vangen, en tegelijk ook steeds langere periodes van droogte te overbruggen”, vertelt ze. “Architecten baseren zich vandaag nog vaak op neerslagpatronen die intussen achterhaald zijn.”

Daarom geeft Griet Verbeeck haar studenten de gouden raad om standaard een regenput van 10.000 liter te voorzien in hun ontwerpen. Ook aan wie bouwt verleent ze dat advies. “Ga meteen voor een put van 10.000 liter, in plaats van af te wachten met een put van 5.000 liter.” Bij verbouwingen ligt dat natuurlijk moeilijker, maar een grotere regenput blijft een verstandige investering voor de toekomst.

Kostenplaatje

Wat betekent de installatie van een waterput die dubbel zo groot is voor jouw portemonnee? “Voor een betonnen regenwaterput van 5.000 liter betaal je vandaag gemiddeld 1.000 euro. Wie een put van 10.000 liter wil laten plaatsen, betaalt daarvoor 1.450 euro. Er bestaat ook nog een tussencategorie van 7.500 liter, waarvan de prijs gemiddeld 1.250 euro bedraagt”, zegt Philippe Courcelle, adviseur decentraal waterbeheer bij GEP Watermanagement uit Harelbeke. De prijzen zijn exclusief btw en transport, inclusief de verhoging van de put en het deksel.

“Water uitsparen begint met duurzaam omspringen met water”, benadrukt Griet Verbeeck. Bijvoorbeeld met waterbesparende kranen of douchekoppen. Volgens haar zal hergebruik van zogeheten grijs water, licht verontreinigd afvalwater afkomstig uit huishoudelijk gebruik, steeds meer voorkomen. Met een eigen filtersysteem is grijs water bruikbaar voor het toilet, de was of het sproeien van de tuin.

Ontharden

Een even groot probleem als droogte en een snel dalend niveau in de waterput, is de verharding in Vlaanderen. Er is te veel beton rond onze huizen en in onze straten. Griet Verbeeck: “Ontharden is goed voor de waterinfiltratie en zorgt ook voor minder opwarming, waardoor het ’s zomers frisser is in je woning. Het gaat bovendien verdamping van grondwater tegen.” Daarom is de actie ‘Maai Mei Niet’ – waarbij we een maand lang het gazon niet maaien – ook goed voor ons grondwaterpeil.

Als we toch kiezen om te verharden, doen we dat volgens Griet Verbeeck vaak niet op een slimme manier. “Klinkers zijn een slechte keuze, ze laten amper water door. Er bestaan betere alternatieven.” Daar zijn waterdoorlatende tegels, zoals grastegels, een voorbeeld van.

Voor wie meer te weten wil komen over hoe je je woning duurzaam om kan laten gaan met water, is de website blauwgroenvlaanderen.be een aanrader. Je vindt er allerlei tips om je tuin en woning beter om te laten springen met water, naast een handige rekentool die berekent hoe klimaatbestendig je woning is.

