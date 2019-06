Grote kuis tijdens de vakantie? Met deze tips wordt opruimen fun Redactie

Bron: Livios 0 Livios De zomervakantie komt steeds dichterbij. Voor velen het moment bij uitstek voor een grote kuis. Zie je al op tegen al dat opruimwerk? Dan mag je deze tips niet missen. Onder het motto ‘opruimen moet leuk blijven’ weet organizing coach Joke Himpens als geen ander hoe je dit best aanpakt. Ze deelt haar beste tips met bouwsite Livios .

“Je huis opruimen is meer dan enkel opruimen”, vertelt Joke. “Je moet selecteren in spullen en dus ook ont-spullen. Bovendien is het ook organiseren, want wat doe je met al die spullen en waar gaan ze naartoe? Daarom ga ik als coach met klanten op zoek naar de beste plaats voor hun spullen. Je kan die niet zomaar in een andere kast steken, want dan verleg je het probleem. Als je eenmaal schoon schip hebt gemaakt, zoek je voor alle spullen die overblijven een vaste en logische plaats.”

Genoeg van rommel

“De meeste mensen die bij mij terecht komen, hebben genoeg van alle spullen rondom hen”, legt Joke uit. “Ze kunnen niet meer tegen al die rommel. Het kan ook door een frustratie komen. Ze weten bijvoorbeeld geen weg meer met alle kindertekeningen. Vaak gaat het over gezinnen die pas verhuisd zijn of nog moeten verhuizen. Jonge mama’s met een baby in huis. Door die verandering in hun leven, en zoveel extra spullen en drukte in huis, zijn ze soms de greep kwijt. Maar ik begeleid evengoed gezinnen die een prachtige dressing kochten en hulp nodig hebben bij het inrichten daarvan.” Lees hier hoe je een dressing functioneel inricht.

Kinderen betrekken bij het opruimen

Met kinderen in huis komen er heel wat spullen bij. “Dat betekent dat je als ouder soms keuzes moet maken. Uiteraard koester je die persoonlijke werkjes, maar je bent heus geen slechte ouder als je ze van tijd tot tijd eens filtert. Probeer de zaken die het huis binnenkomen echt te beperken tot wat je nodig hebt. En weet dat kinderen veel dingen zelf kunnen. Door het ‘kleuterklasmodel’ van gelabelde vaste plaatsen, weten ze dat de blokken een vaste plaats hebben en dat ze het daar moeten terugleggen. Dit kan je thuis simuleren.

“Je kan ook werken met labels, maar ik hou het liever huiselijk in plaats van schools. Zoek dus een systeem waar jij en je huisgenoten mee kunnen leven.” Een andere tip van Joke? “Lage kasten. Ook als je kinderen in de leefruimte spelen, kan je opruimplaatsen voorzien die laag genoeg zijn zodat ze er zelf bij kunnen. Of baken een plaats af waar het rommelig mag zijn. Je kinderen weten dan dat hun speelgoed ofwel in de kasten moet ofwel mag blijven liggen in de speelhoek.”

Weinig opbergruimte?

“Onze generatie vindt het normaal om een ruim huis met zolder of kelder te hebben. Maar zodra we alleen gaan wonen in een appartement of nieuwbouwwoning, merken we dat we die ruimte opeens niet meer hebben. Vaak vragen we aan onze ouders of onze spullen nog op zolder mogen blijven staan. Maar eigenlijk zou je gewoon door al die spullen moeten gaan en op voorhand beslissen wat je nog nodig hebt. Van elke doos die je niet moet verhuizen, word je blij. Kleiner gaan wonen, is zeker en vast selecteren en je ontdoen van overtollige ballast.”

Verhuizen is een nieuwe kans

Verhuizen is volgens Joke een nieuwe kans om na te denken over een vaste en logische plek voor je spullen. Het is niet omdat je die in je vorig huis in die kast stak, dat die kast nu voor hetzelfde moet dienen. Probeer daarin flexibel te denken en telkens op zoek te gaan naar die nieuwe logische plaats. Misschien kies je wel voor een kast op maat, die matcht met jouw opberggewoontes en spullen.”

Spullen wegdoen

Er bestaan technieken om je te helpen beslissen of je iets wil wegdoen. “Bij kleding kan je bijvoorbeeld het haakje van je kapstok omdraaien als je iets gedragen hebt. Zo zie je wat je niet draagt. Belangrijk is dat je zelf achter je keuze staat als je beslist om iets weg te doen. Denk na of je er echt blij van wordt en het wil houden. En weet dat dingen wegdoen ook kan opluchten!”

Zoek een definitieve oplossing

Je kan je spullen weggeven, naar de Kringloopwinkel brengen of schenken aan een goed doel? Als je er geld voor wil krijgen, kan je ze doorverkopen. “Ik toets het altijd af omdat je telkens een stukje van jezelf weggeeft of wegdoet. Soms gebeurt het dat mensen hun spullen willen verkopen op de rommelmarkt of online, maar dan begint de ellende. Als het niet verkocht is, komt het gewoon weer binnen in huis. Beter zoek je meteen een definitieve oplossing. Tegenwoordig heb je ook Facebook-groepen waar je gratis dingen weg kan geven. Zo geef je de spullen die je wegdoet een nieuwe kans en kunnen ze iets betekenen voor iemand anders.”

