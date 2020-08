Grootte speelt geen rol: de tuin van Bart en zijn gezin is pareltje van amper 250 m² Bjorn Cocquyt

08 augustus 2020

09u08 0 Woon. Steeds meer huizen moeten het met een kleine tuin stellen. Maar ook daar kun je grootse dingen realiseren. Kijk maar naar deze parel van Bart en zijn gezin in het West-Vlaamse Roksem. Op een beperkte oppervlakte zijn verschillende ‘kamers’ ingericht met als blikvanger een overloopzwembad waar de kinderen helemaal weg van zijn.

Bart en Sylvie kozen indertijd voor deze plek omdat ze op de plaats van een oud landbouwbedrijf hun tuinonderneming konden vestigen. De niet zo fraaie omgeving camoufleerden ze door de tuin te ommuren en de wanden aan te kleden met metershoge taxussen, leiperen, een gemetselde barbecue én een weerbestendige fotowand met daarop witblauwe runderen. De beesten wekken de indruk van een mooi landschap achter de tuin, maar dat is er dus niet.

Voor de fotowand is een overloopzwembad aangelegd met een zwarte rand en een iets minder donkere binnenzijde, wat een natuurlijk effect creëert. “Het is opgevat als het spiegelende scherm van een iPad. Het is ook tijdens de winter leuk om naar te kijken, dus we dekken we het dan niet af”, vertelt Bart.

Het niveau van het wateroppervlak is even hoog als dat van het terras en van de vloer binnen. Het is een mooi voorbeeld van hoe binnen en buiten op elkaar zijn afgestemd. “Dat komt omdat ik het tuinontwerp tekende nog voor de verbouwing van start ging. Zo ontstond er eenheid en vielen de grenzen weg.”

