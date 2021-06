Groot geluk op een klein plekje: Nathalie en Piet vinden rust in hun chalet in het bos

Een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is er niet en een batterij zorgt voor stroom. Niet toevallig werd het huisje omgedoopt tot De Batterij, al duidt het evengoed op het feit dat je je hier helemaal opnieuw kunt opladen. Relaxen kan in de houtgestookte sauna of in de hot tub, of gewoon op het terras terwijl je naar het weelderige groen tuurt. Het koppel wil graag ook andere rustzoekers van hun chalet laten genieten en daarom verhuren ze die.

De Batterij is ook één van de 25 bos- en natuurhuisjes in België en Nederland die opgenomen zijn in het boek ‘Into the Woods’. Het is een praktische en inspirerende feelgoodgids met foto’s en teksten over bijzondere boomhutten, cabins en tiny houses in de natuur voor dromers, explorers en rustzoekers. Journaliste en slow traveler Laura Claessens wijst erin de weg naar het beste en efficiëntste medicijn tegen stress: een escape naar een plek weg van de drukte en dicht bij de natuur. Het boek telt 190 pagina’s, wordt uitgegeven door Luster en kost 19,95 euro.