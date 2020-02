Gesponsorde inhoud Groener verwarmen? Zo denk je aan het milieu én je bankrekening Aangeboden door Antargaz

25 februari 2020

14u48 0 WOON. Wil jij je verwarmingstechniek graag upgraden, maar past een warmtepomp nog niet in je budget? En ligt er geen aardgasaansluiting bij jou in de buurt? Kies dan voor propaangas in een bovengrondse of ondergrondse tank. Zo verwarm je toch nog handiger, efficiënter en milieuvriendelijker dan met een andere fossiele brandstof. Bovendien kan je rekenen op alle voordelen die gas je biedt zonder dat je je op het aardgasnetwerk hoeft aan te sluiten.

Kleinere ecologische voetafdruk

Ben je begaan met het milieu en met de gezondheid van je gezin? Met gas uit tanks produceer je minder schadelijke uitstoot dan met de meeste andere traditionele fossiele brandstoffen. Gas bevat namelijk minder stofdeeltjes die luchtvervuiling en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bovendien hou je de opstapeling van roet en as in je ketel beperkt, waardoor die veel efficiënter werkt en minder snel een onderhoudsbeurt nodig heeft. Ook het risico op lekken en water- of bodemvervuiling is onbestaande.

Handige en veelzijdige oplossing

Wat er zo handig is aan propaangas? Je kan het zowel in huis als buiten optimaal inzetten: niet alleen voor je centrale verwarming, warm water en in de keuken, maar ook voor je barbecue, terrasverwarmer en zwembad. Om overlast hoef je je geen zorgen te maken. Je kan het gas opslaan in een boven- of ondergrondse tank, zodat die het uitzicht niet verstoort. De gasketel zelf neemt weinig plaats in, werkt geruisloos en heeft minder onderhoud nodig dan eentje op stookolie.

Klaar voor de toekomst

Wil je je op termijn toch nog aansluiten op het aardgasnetwerk? Dan kan je met gas in tanks op je beide oren slapen: als je ooit de kans krijgt, hoef je je ketel en andere apparatuur namelijk niet te vervangen. Je kan alles makkelijk op maat laten aanpassen. Grote werken komen er zeker niet aan te pas! Bovendien ben je met gas ook voorbereid op de verdere toekomst: je kan die brandstof zelfs combineren met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, warmtepompen en windmolens.

Energie besparen? Vraag advies

Wil je je zo weinig mogelijk aantrekken van je verwarmingstechniek? Dan ben je bij Antargaz aan het juiste adres. Onze professionele energieadviseurs bekijken op voorhand de juiste plaats voor je tank, onderwerpen hem aan een veiligheidsinspectie en zorgen op regelmatige basis voor het onderhoud. Je kan zelfs niet alleen op advies rekenen bij de keuze van je installateur, maar ook om te besparen op je energieverbruik.