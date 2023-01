Groene vingers in januari? Absoluut: voor deze tuinklussen is het nu hét ideale moment

Dé tuinklus in januari bij uitstek: snoeien

In januari mag je het snoeigereedschap bovenhalen. De meeste struiken zijn waarschijnlijk al gesnoeid in het najaar, nu is het tijd voor de fruitbomen en de knotwilgen. “Je mag een wilg volledig knotten, maar als je drie of vier takken laat doorgroeien gedurende een paar jaar, heb je dikke takken die je als brandhout kan gebruiken”, tipt Verelst.

Ook druiven snoeien mag nog in januari, maar doe dat wel in de eerste helft van de maand. “De sapstroom van de druivenplant komt snel op gang”, legt Verelst uit. “Eind januari zit er al wat beweging in en dan is snoeien niet meer mogelijk.”



Strooi geen zout maar zand

De kans op vorst is reëel in januari en het kan dus glad worden. “Het is in particuliere tuinen belangrijk om bij vorst geen zout te strooien, maar wel zand”, vertelt Verelst. “Strooizout spoelt namelijk weg en komt tussen de planten terecht. Dat zout tast de celwanden van de wortels van je planten aan, waardoor ze verzwakken. Kies bij voorkeur overigens voor zand met gebroken schelpjes, dat verbetert de grip.”

Valt er sneeuw in januari, dan betreed je het gazon beter niet. “Het is af te raden om over een besneeuwd gazon te wandelen, want je zal de voetstappen een maand later nog steeds zien op het gras”, verduidelijkt Verelst. “Heb je een serre, dan raad ik je aan om die vol te leggen met verse sneeuw. Wanneer de sneeuw smelt, worden alle zouten van de meststoffen namelijk weggespoeld. Zo start je het nieuwe tuinseizoen met een schone lei.”

Bescherm je planten tegen vorst

Er staan ongetwijfeld planten in je tuin die het niet goed doen bij vorst. Die moet je beschermen tegen de koude en de wind. “Olijfbomen, oleanders of Agapanthussen in pot zet je beter binnen tijdens de koudste maanden”, zegt Verelst. “Vaste planten bescherm je door ze in te dekken met dekens, voor het isolerend effect, en daarrond plastic, tegen de wind.”



De meeste planten vallen stil tijdens de wintermaanden, maar dat betekent niet dat ze geen water nodig hebben. “Heb je potplanten in de serre, het tuinhuis of binnen gezet, vergeet dan niet om ze water te geven”, geeft Verelst nog mee.

Plant winterviooltjes voor kleur in de tuin

In januari draait het in de tuin vooral om schade voorkomen, maar er is ook een positieve noot. “Je kan gerust al wat bloemen planten, zoals de winterviooltjes”, geeft Verelst mee. “Onmiddellijk daarna komen dan de sneeuwklokjes en krokussen tevoorschijn. En aangezien het steeds vroeger op het jaar warm wordt, komen ook de narcissen sneller dan voorheen. Zo breng je kleur in je wintertuin.”

Voorzaaien in januari voor een productieve moestuin

De moestuin ligt er doods bij. Om sneller in het voorjaar je eigen groentjes te kunnen eten, kan je echter al in huis voorzaaien. “Er zijn soorten die zes tot acht weken tijd nodig hebben om te kiemen”, legt Verelst uit. “Om vroeger in het jaar te kunnen oogsten, kan je bijvoorbeeld paprika’s en aubergines in potten in huis zaaien. Eenmaal de plantjes groot genoeg zijn en het weer het toelaat, kan je ze dan in de moestuin planten.”



Nog een tip: de bodem voorverwarmen

Ben je van plan om binnenshuis voor te zaaien, dan is het een goed idee om de bodem van de moestuin voor te verwarmen. “Dek de moestuin af met plastic zodat de bodem meer zon opneemt en sneller de optimale zaai- en planttemperatuur van vijftien graden bereikt”, tipt Verelst. “Dat is een gewoonte bij aardappelkwekers, maar het kan dus ook gewoon in jouw moestuin.”

Vergeet de vogeltjes niet

En tot slot mag je de vogels ook niet vergeten. “Voorzie een plekje in de tuin waar je regelmatig vers water zet voor de vogels”, vertelt Verelst. “En mestbollen hangen kan natuurlijk ook geen kwaad.”

