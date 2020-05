Ecopots Gesponsorde inhoud Groen wonen in de stad? Met deze tips verander je jouw balkon in een groene oase! Aangeboden door Ecopots

26 mei 2020

08u00 0

Een klein oerwoud op je balkon, het is de droom van elke plantenliefhebber. Maar een balkon is vaak zodanig beperkt in ruimte dat je doordachte keuzes moet maken. Bloempotexpert Ecopots deelt enkele tips waarmee je zoveel mogelijk planten op een kleine oppervlakte krijgt.

Werk in de hoogte met muurbloempotten

De makkelijkste manier om je balkon groener te maken zonder ruimte te verliezen, is door je muren te benutten. Dat gaat met een muurbloempot. Wij zijn helemaal weg van de Manhattan Wall-collectie, het verticale tuinsysteem van Ecopots. De in België gemaakte bloempotten zijn niet alleen mooi met hun handgemaakte afwerking, dankzij het blinde ophangsysteem zijn storende haakjes en vijsjes nog eens handig weggewerkt ook.

Versier je balustrade met bloemen en planten

Met een handig ophangsysteem kan je ook je reling pimpen. Hang bloemen die wat regen mogen hebben aan de straatkant of versier de binnenkant van je balustrade met zelfgekweekte zomergroentjes. Je kiest dan best voor een smalle langwerpige bloempot, zodat je niet te veel plaats verliest.

Ga voor een jungle look met hangplanten

Hangplanten die sierlijk van het plafond schommelen, het is een beeld uit de boekjes. En met een stylish hangende plantenschotel creëer je dat jungle-gevoel op jouw balkon in no time. Plaats bloempotten op een schotel met dezelfde kleur voor een strakke look, of combineer tinten om het wat levendiger te maken. ‘Hangen op het terras’ krijgt plots een nieuwe invulling!

Vul op met kleine bloempotjes hier en daar

Klein maar fijn. Compacte bloempotjes – zoals de ronduit schattige Amsterdam Mini collectie van Ecopots – doen het overal goed: op de eettafel, op een krukje, in het laatste vrije hoekje van je balkon. Vetplanten en cactussen heb je al in heel kleine formaten, maar ook zaailingen en stekjes zijn heel charmant in een klein potje.

Stapel waar mogelijk

Nog beter dan planten naast elkaar zetten, is ze boven elkaar zetten. Een plantentafel of kruidentafel combineert het beste van beide werelden: de bovenkant vul je met het groen dat jij verkiest, onderaan heb je ruimte vrij voor verzorgingsaccessoires. Of simpelweg nog meer planten. Onze favoriet is de Berlin kruidentafel van Ecopots.

Kies voor lange smalle bloempotten

Lange smalle bloempotten nemen weinig plaats in en je creëert er verschillende niveaus mee. Combineer potten zoals de Sankara Mid High en Sankara High voor een interessante compositie met groen op elke hoogte.

Kan jouw balkon wat extra groen gebruiken? Dankzij Ecopots maak je kans op een make-over voor jouw balkon, terras of tuin ter waarde van € 750 euro! Neem hier deel aan de wedstrijd en wie weet krijgt jouw outdoor chillplek nog een nieuwe look voor de zomer begint!