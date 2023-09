Groeiende rommelhoop vanaf 1 september bestrijden? Zo berg je schoolgerief handig op

Vaste plek voorzien

Jas ophangen en de tas aan een haak of in het kluisje. Als het op school lukt, waarom struikel je dan thuis nog over een verdwaalde rugzak? De oplossing: voorzie een vaste plek waar je dit soort schoolspullen kunt opbergen. Bijvoorbeeld een haak of kast in de inkomhal waar je naast je jas ook meteen je boekentas kwijt kan. Of boots de schoolomgeving na en neem een locker: ideaal om alle schoolspullen achter gesloten deuren te stoppen.



Plaats voor papierwerk

Een boekenkast om alle schoolboeken en het huiswerk in kwijt te kunnen klinkt ideaal. Maar in de werkelijkheid pakt dat vaak minder goed uit. Slordig op elkaar gestapelde boeken in een mooi geordende kast zijn een doorn in het oog. Pubers nemen over het algemeen namelijk niet de tijd om elke dag alles netjes neer te zetten. Een kist of mand biedt dan uitkomst. Hier kan alles makkelijk in en uit worden gehaald en niemand die nog ziet hoe slordig het erbij ligt.



Meteen aan de slag

Pennen, potloden, losse A4-tjes en schriften: met schoolgaande kinderen lijkt er een oneindige berg papier in huis te ontstaan. Ook hier geldt weer: een vaste plek vormt de sleutel. En een organizer voor je bureau maakt dat gemakkelijker. Oók als je geen bureau hebt. Je pakt de organizer namelijk zo op en zet hem neer waar je maar wilt. Op die manier heb je alles bij elkaar en kun je meteen aan de slag. Ook een bureau met lades kan een uitkomst bieden om schoolspullen op te bergen.



Belangrijke documenten

Een mooie tekening, de eerste tien of een rapport of diploma: sommige schoolspullen wil je graag bewaren. Maar om elk belangrijk papiertje in te lijsten is ook wat overdreven. Een klein archief maken, is dan een betere oplossing. Plaats de belangrijke documenten eerst in sorteermappen of ordners zodat ze mooi blijven. Sorteer ze vervolgens in bakken of dozen mét label om alles overzichtelijk bij elkaar te houden. Handig als de kast waarin het staat weggaat of er verhuisd wordt.

