Grind in de tuin? Dit zijn alle voor- en nadelen

VtwonenEen tuin met grind is handig, want dat vereist een stuk minder onderhoud dan een gazon of een tuin vol planten en bloemen. Maar is dat wel waar? Vtwonen.be zet de grote voor- en nadelen van een tuin vol grind op een rij.

Grind of split?

Grind en split worden vaak gezien als hetzelfde siermateriaal, maar er is wel degelijk verschil. Grind is de naam voor kleine stenen uit meren en rivieren. Door de stroming in het water hebben ze die ronde vorm gekregen. De textuur is een stuk gladder dan split. Fijner dus voor blote voeten.

Split – ook bekend als breuksteen – zijn gespleten stenen met een hoekige, puntige vorm die worden gewonnen uit steengroeven. Hierdoor beweegt het minder en vormt het een stabielere laag dan grind. Split wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor de oprit.

Voordelen

Kies je ervoor om een terras of pad in de tuin aan te leggen, maar wil je eens wat anders dan tegels? Dan is grind een goede optie. De ronde stenen geven niet alleen direct veel sfeer, maar voelen ook aangenaam aan de voeten. En grind kent nog meer voordelen:

• Het is goedkoop en makkelijk om aan te leggen.

• De opties in kleur zijn eindeloos.

• Grind is makkelijk in onderhoud.

• Het laat water door: belangrijk voor het groen in de tuin.

• Grind kan overal, ook op plekken waar tegels moeilijk te leggen zijn.

Nadelen

Hoewel grind een echte sfeermaker is, is het slim om niet meteen de hele tuin vol te storten. Er zijn namelijk ook enkele nadelen:

• Veel grind zorgt voor een vlakke uitstraling.

• Onkuid komt er gemakkelijk doorheen.

• Gevallen bladeren tussen het grind krijg je moeilijk weg.

Oplossingen

Gelukkig is er voor elk nadeel ook een oplossing. Kies de plekken waar je het grind wilt leggen zorgvuldig uit, zo voorkom je een vlakke uitstraling van de tuin. Onkruid is dan weer makkelijk te voorkomen door voor het aanleggen van grind eerst een worteldoek te plaatsen en daarna de steentjes pas te storten. Zo krijgen die groene scheuten geen kans om tussen de stenen door te glippen. Investeer daarnaast in een bladhark, zodat de bladeren makkelijk tussen het grind weg te halen zijn.

