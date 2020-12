Grijs en geel kleuren in 2021 ons interieur

Woon. David en Katrien bouwden hun huis met stro, leem en hout

23 november Acht jaar al wonen David, Katrien en hun twee kinderen in hun huis van stro in Meerhout. En ja, het staat nog steeds rechtop. Ze kozen zoveel mogelijk voor composteerbare en recycleerbare materialen en isoleerden hun muren met maar liefst 45 cm isolatie. Maar het meest bijzondere is misschien dat ze bijna alles zelf deden. “Zo kregen we een supergeïsoleerd, bio-ecologisch huis voor de prijs van een standaardwoning”, klinkt het.