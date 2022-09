Gratis regenwater voor je toilet of wasmachine: dit moet je weten als je een regenwaterinstallatie plaatst

Regenwater is makkelijk op te vangen en gratis. Vandaar de verplichting bij nieuwbouw en bepaalde renovatieprojecten om een regenwaterput te installeren. Zo sla je drie vliegen in één klap: je helpt mee overstromingen voorkomen, je bent zuiniger met kostbaar drinkwater en je bespaart op je waterfactuur.

Een regenwaterput plaatsen? Dit zijn de richtlijnen.

Hoe werkt een regenwaterput?

De regen die op je dak valt, wordt via de dakgoot opgevangen. Dat water loopt naar een waterput of reservoir in plaats van naar de riolering. Een voorfilter houdt bladeren en vuil tegen, een overloop in de regenwaterput voorkomt overstroming in natte periodes. De pomp stuurt het regenwater vervolgens via een leidingennet naar de aftappunten in je huis en tuin.

Tip: Ook met een eenvoudige regenton kan je regenwater opvangen en gebruiken voor je tuin. Die plaats je bovendien makkelijk zelf.

Hoeveel drinkwater spaar je uit?

In Vlaanderen betaal je volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) ongeveer tussen 4,01 euro en 5,56 euro voor 1 kubieke meter (m³) drinkwater, inclusief btw (afhankelijk van je watermaatschappij). Een gezin van 4 personen verbruikt gemiddeld 312 liter water per dag. Of zo’n 115 m³ per jaar. Wat overeenkomt met een jaarfactuur van respectievelijk 461,15 euro en 639,4 euro.

In Brussel betaal je zo’n 4,27 euro per kubieke meter water, in Wallonië is dat gemiddeld 5,05 euro.

Gefilterd regenwater is geschikt voor alle toepassingen waarvoor geen drinkbaar water nodig is, zoals toiletspoeling, je wasmachine, schoonmaken, de auto wassen, je tuin besproeien… en biedt enkele interessante voordelen. Kortom, je zou zo’n 50 procent van je totale waterverbruik kunnen opvangen met regenwater.

Hoeveel betaal je voor een regenwaterinstallatie? Check hier met welke kosten je rekening moet houden.

Hoe groot moet je put zijn?

De grootte van de regenwaterput wordt bepaald door de wetgeving. Momenteel ligt de verplichting voor Vlaanderen bij nieuwbouw en bepaalde grondige renovaties (zoals herbouw of uitbreiding van meer dan 40 m2) op 5.000 liter.

Vanaf 2023 worden die regels aangescherpt. Woningen met een dak groter dan 80 m² zullen een regenwaterput van minstens 7.500 liter moeten voorzien. Voor daken groter dan 120 m² bedraagt het volume minstens 10.000 liter. Is het dak minder dan 80 m² groot, dan volstaat een regenwaterput van 5.000 liter nog steeds. Bovendien zullen ook andere renovatieprojecten gebonden zijn aan de regels inzake wateropvang. Lees hier meer over de nieuwe normen.

Om in te spelen op de klimaatverandering, met langere periodes van droogte afgewisseld met intense neerslag, zijn grotere regenwaterputten geen overbodige luxe. “We moeten meer regenwater kunnen bufferen om momenten van extreme neerslag op te vangen, en tegelijk zo ook steeds langere periodes van droogte te overbruggen”, vertelt Griet Verbeeck, hoofd van de onderzoeksgroep Sustainability van de faculteit Architectuur en Kunst aan de Universiteit Hasselt. Lees hier meer over de voordelen van een grotere regenput.

Hoeveel kost een regenwaterinstallatie?

Voor een regenwaterinstallatie met betonnen reservoir betaal je tussen de 1.500 en 4.500 euro. Voor één met een kunststof regenwaterreservoir ligt de prijs tussen 2.240 en 6.000 euro. Vergeet niet dat je de installatiekosten hier nog moet bijtellen. Die hangen af van de situatie. Gaat het over nieuwbouw of renovatie, is de plaats makkelijk te bereiken, zijn er veel graafwerken nodig?

Bij renovatie liggen de installatiekosten meestal wel hoger door intensievere werken zoals de vervanging van leidingen die ook meer breekwerk met zich meebrengt. De kosten van het materiaal dat nodig is voor de installatie zoals de buizen, zijn beperkt. Volgens een recent onderzoek van Test Aankoop heb je deze investering na zo’n zeven jaar al terugverdiend door de winst op je waterfactuur.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios