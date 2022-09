Gras zaaien en bloembollen planten: 5 klussen om je tuin voor te bereiden op de herfst

Zorg extra goed voor je gazon

Gras krijgt het in de herfst zwaar te verduren door de regen en de kou. Daarom kan je gazon wel wat extra aandacht gebruiken. Houd het zoveel mogelijk bladvrij en geef eind oktober een laatste maaibeurt. Kijk er wel voor uit dat je het gras niet te kort maait. Iets langer gras zorgt er namelijk voor dat onkruid en mos het niet kunnen overnemen, omdat het gras het zonlicht opneemt. Strooi tot slot wat graszaad in de kale plekken zodat die weer opgevuld worden.

Zelf gras zaaien? Lees hier wanneer en hoe je best een gazon aanlegt.

Bloembollen planten

Door de regelmatige neerslag is de grond goed vochtig tijdens de herfst. Omdat het in de herfst vaak nog niet koud is, is dit seizoen geschikt voor het planten van nieuwe bloembollen voor het voorjaar. Doe dit wel uiterlijk in oktober. Als je de bloembollen namelijk in dit jaargetijde in de grond zet, kunnen ze aansterken voordat de winter komt.

Tip: Wil je geen kale tuin in het najaar? Deze planten bloeien in de herfst.

Volledig scherm © Brenda van Leeuwen, Ilona Jongepier

Moestuinseizoen

In september en oktober hoef je niet alleen aan het werk om de tuin herfstklaar te maken: voor de liefhebber van groenten uit eigen tuin, is de herfst juist het ideale seizoen. Andijvie, winterpeen, spinazie en veldsla kun je nu prima verbouwen. Tuinkers kun je ook goed zaaien. Bekijk hier een volledig overzicht van welke groenten je in de herfst kan planten.

Denk aan de vogels

Om vogels alvast te laten wennen aan hun nieuwe winterverblijf, kun je nu al een vogelhuisje ophangen. Hang het vogelhuisje zo op dat de opening richting het noordoosten of zuidoosten hangt, zodat de vogels geen last hebben van de zon of regen.

Volledig scherm © Getty Images/EyeEm

Kleur en sfeer

Pompoenen en kalebassen doen het goed als sierfruit. Leg ze bijvoorbeeld neer in een leuk hoekje of op je tuintafel. En om nieuwe knoppen nog een kans te geven om nog even te bloeien, kun je de droge bloemen uit de uitgebloeide planten knippen. Van die droge bloemen kun je dan weer een droogboeket maken, wat weer leuk staat om op te hangen aan een schutting of muur. Lees hier hoe je bloemen op de juiste manier droogt.

Ook je balkon aanpakken? Met deze tips maak je het balkon of terras klaar voor herfst en winter.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.