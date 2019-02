Livios Magazine Gesponsorde inhoud Goedkoper verwarmen op mazout? Dit is het geheim! Aangeboden door Informazout

06 februari 2019

Eigenaars van een verwarmingsinstallatie op stookolie mogen zich gelukkig prijzen. Deze flexibele verwarmingsbron biedt volop mogelijkheden om te besparen zónder in te boeten aan wooncomfort. Informazout verklapt de succesformule!

Slim met de thermostaat

Stook je huis niet te warm, maar trek een trui aan. Eén graadje minder geeft een besparing van 7 procent. Verlaag de thermostaat als je weg bent of gaat slapen. Schakel de verwarming uit in kamers waar niemand komt. Het is trouwens een misvatting dat je het sneller warm krijgt als je de temperatuur op de thermostaat verhoogt. Het heeft dus geen zin om de thermostaat in te stellen op 26 graden in de hoop zo sneller aan 21 graden te komen. Het is contraproductief, want je gaat je woning oververhitten en juist méér stookolie verbruiken.

Tijdig onderhoud

Hoe lang is het geleden dat je nog eens naar je stookolieketel hebt laten kijken? Het is niet alleen wettelijk verplicht om je mazoutketel elk jaar te laten onderhouden, het brengt je ook geld op. Een goed onderhouden cv-installatie is cruciaal voor een zuinige en duurzame werking. Een toestel dat goed werkt heeft een hoger rendement, verbruikt minder én is minder snel defect. Laat je gratis via e-mail of sms herinneren aan het volgende nazicht via http://www.informazout.be/tools/alerts.

Slimme isolatie

De beste manier om energie te besparen, is door minder te verbruiken. En dat doe je door je huis goed te isoleren. Waarschijnlijk denk je daarbij meteen aan grote ingrepen als gevel- of dakisolatie. Maar vergeet ook de eenvoudige klusjes niet, die je perfect zelf kan uitvoeren. Het afdichten van ramen en deuren bijvoorbeeld. Breng waar nodig tochtstrips of koudewerende folie aan. Hang dikke gordijnen voor deuren en ramen. Bevestig flexibele lipjes aan de onderkant van de deuren in kamers die je intensief verwarmt, zoals de living.

Nieuwe mazoutketel

Is jouw cv-ketel ouder dan 20 jaar, dan is het tijd voor een nieuwe condenserende ketel. Zo bespaar je onmiddellijk tot 30 procent op je energiefactuur. Hoeveel je uitspaart, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Het spreekt voor zich dat een gezin van vijf meer verbruikt dan iemand die alleen woont, maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de mate waarin je woning geïsoleerd is, de grootte van je woning, hoe vaak je thuis bent en of je je stookolieketel al dan niet gebruikt voor sanitair warm water.

Zuinig dankzij zon

Als kers op de taart kan je je nieuwe mazoutketel combineren met hernieuwbare energie. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de combinatie van een stookoliecondensatieketel en zonneboiler dé duurzame keuze is over een periode van vijftien jaar. Daar staat wel een hogere investeringskost tegenover, maar de hoge premie maakt veel goed. De exacte terugverdientijd van je nieuwe mazoutketel en/of zonneboiler kan je hier berekenen.

Nog vragen over jouw mazoutverwarming? Kijk op de site van Informazout.