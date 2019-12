Goed gevonden: inventieve producten die het thuis zullen maken Bjorn Cocquyt

09 december 2019

16u21 1 Woon. Rond de jaarwisseling komen tal van inventieve woonproducten op de markt. Dit zijn drie nieuwkomers die het volgens ons zeker zullen maken.

De XL-kraanslang

De uittrekbare mengkraan sBox werd in 2016 in de keuken geïntroduceerd en heeft ondertussen zijn vast plaatsje. Hansgrohe lanceert het systeem nu ook voor in de badkamer. Met de sBox heeft de ingebouwde doucheslang 30 % meer uittreklengte, tot 1,45 meter. De slanggeleiding aan het bad functioneert gecontroleerd, beschermd en veilig waardoor de doucheslang niet verdraait. Het gesloten all-in-one systeem zorgt ook voor een strakke afwerking. Vanaf 2020 zakt de prijs met 20 %. Nu betaal je nog 421 euro (afwerkset + inbouwlichaam).

De liftdampkap

De afzuigsystemen die in de kookplaat zakken, hadden we al. Op 1 februari lanceert Siemens nu ook een dampkap die na het koken in het plafond verdwijnt. De varioLift is amper 18 cm hoog en ziet eruit als een minimalistische lamp. Van zodra er potten en pannen op het vuur staan, laat je ze – handmatig, automatisch, met je stem of via de app - zakken tot op de gewenste hoogte. Ingebouwde sensoren zorgen nadien voor de juiste zuigkracht. Naast de geuren worden ook de pollen en hun allergenen in de lucht verwijderd. De lampen in het toestel zijn dimbaar. Richtprijs: 5.439,99 euro.

De stille wasmachine

Steeds minder woningen hebben een aparte wasruimte. De wasmachine krijgt daardoor een plaatsje in de keuken of de badkamer, maar daar zorgt het geluid tijdens het wassen vaak voor ergernis. Whirlpool heeft dat goed begrepen en ontwikkelde met de SupremeCare het stilste toestel op de markt. Met haar 66dB is ze blijkbaar stiller dan een niesgeluid in een bibliotheek. Het geheim zit hem in de zen-technologie met onder andere een borstelloze motor. Water en wasmiddel worden met een direct injectiesysteem op elkaar afgestemd voor een optimale efficiëntie met een water- en elektriciteitsverbruik dat gemiddeld 50 % daalt. Richtprijs: vanaf 649 euro.