Glaswol: de beste keuze voor je spouwmuur

16 april 2019

15u36 0 WOON. De eerste stap naar een energiezuinige woning? Isoleren! Niet alleen gaat er zo minder warmte verloren langs je muren en ligt je energiefactuur een pak lager, ook voor je comfort is dit de beste investering. Zeker als je kiest voor de bewezen kwaliteit van glaswol.

Ben je op zoek naar een isolatiemateriaal voor jouw spouwmuur? Pak het dan ineens goed aan met glaswol. Een goed geïsoleerde spouwmuur moet één doorlopend geheel vormen. Sluit je isolatie op sommige plaatsen niet goed aan? Dan loop je daar het risico op warmteverlies. En dat is niet alleen slecht nieuws voor je comfort, ook je energieverbruik schiet meteen de hoogte in. En dat voel je in je portemonnee! Speel daarom op veilig en kies voor de bewezen kwaliteit van glaswol.

Kies voor duurzaamheid

Glaswol is erg duurzaam. Zeker de glaswol van ISOVER. Die bestaat grotendeels uit gerecycleerd glas en ook het werfafval kan opnieuw gebruikt worden. Testen tonen aan dat minerale wol meer dan vijftig jaar lang uitstekende thermische prestaties blijft leveren. Bovendien verhoogt ISOVER glaswol jouw levenskwaliteit en wooncomfort. Goed voor jou én het milieu!

Flexibel in elk opzicht

Voor elke spouwmuur is glaswol de ideale keuze. De Multimax 30 platen van ISOVER sluiten in alle omstandigheden onderling en met de draagmuur mooi aan, ook bij onregelmatigheden van het binnenspouwblad. En dat is een grote troef ten opzichte van harde isolatie. Die vangt deze oneffenheden niet op, waardoor je een valse spouw krijgt tussen de isolatie en je draagmuur. Daardoor daalt de isolatiewaarde van de muuropbouw tot maar liefst 35%. Daarom is het ook zo belangrijk dat de glaswolplaten onderling goed aansluiten.

Maximale brandveiligheid

ISOVER Multimax 30 valt in de beste brandklasse, A1. Wat dat voor jou betekent? Maximale brandveiligheid. Het materiaal is niet alleen onbrandbaar, het heeft ook geen enkele invloed bij een volledig ontwikkelde brand. Of hoe de keuze van je isolatiemateriaal ook cruciaal is voor je veiligheid.

De beste keuze voor je budget

Wist je dat je glaswol twee keer zo snel kan plaatsen als harde isolatie? Je hoeft de naden niet af te tapen, snijdt de platen vlot op maat en hebt minstens 5 procent minder snijverlies. Allemaal voordelen die je ook een flinke besparing opleveren. Wil je meer weten over kostenefficiënt isoleren? Surf dan snel naar www.isovermuurdossier.be.