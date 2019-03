Gesponsorde inhoud Gipswanden sterker dan metselwerk? Aangeboden door Gyproc

18 maart 2019

08u30 0 WOON. De binnenwanden in je woning moeten tegen een stootje kunnen want dagelijks krijgen ze heel wat te verduren. Alleen al de kids lopen er in hun jeugdig enthousiasme vaak met hun speelgoed tegenaan. En zelf kan je ook niet steeds een onzachte aanraking vermijden. In de meeste gevallen betekent dit zichtbare schade die telkens weer hersteld moet worden. Met Habito heeft Gyproc een nieuwe generatie gipsplaten ontwikkeld die bijzonder stootvast is en op dat vlak zelfs cellenbeton het nakijken geeft.

Slank, licht en extreem stootvast

Bij een verhuis of een herinrichting van je woning komen wel eens een stoel, tafel of kast tegen de wand terecht. Ook bij de wekelijkse poetsbeurt is contact van de stofzuiger met de wand niet altijd te vermijden. Bij de meeste wandmaterialen betekent dit al vlug een ferme kras of deuk. Een Habito gipsplaat is opgebouwd rond een extreem sterke kern en is daarmee duurzamer, bestendiger en stootvaster dan andere materialen. Een slag met een hard en stomp voorwerp laat nauwelijks sporen na. Bij cellenbeton echter kan de schade in dit geval aanzienlijk zijn. Maak kennis met de Habito stootvastheid in deze YouTube video.

5 keer sterker dan metselwerk

Er heerst nog steeds de misvatting dat gipsplaten zacht en kwetsbaar zijn. Niets is minder waar! De drukvastheid van cellenbeton bijvoorbeeld bedraagt 3 N/mm2. Bij de Habito gipsplaten loopt dit op tot 15 N/mm2, maar liefst 5 keer beter dus. Wanneer we de trekkracht en afschuifkracht bekijken, wordt het verschil nog markanter. Aan een Habito wand kun je zomaar eventjes een gewicht tot 60 kg ophangen als je een dubbele beplating toepast. Grote LCD-schermen, wandkastjes, zware spiegels of imposante schilderijen vormen geen enkel probleem. De speciaal voor Habito ontwikkelde ophangbevestigingen maken het gebruik van klassieke, kwetsbare pluggen overbodig. Download hier de Habito brochure.

Verhoogd comfortniveau

We stellen terecht steeds hogere comforteisen aan onze woning. Eén van de factoren die we als het meest storend ervaren, is geluidsoverlast. Nefaste geluiden dringen niet enkel de woning binnen langs de straatkant, ook geluid dat zich van de ene kamer naar de andere verplaatst, is hoogst onaangenaam. Ook op vlak van geluidsisolatie scoren de Habito gipsplaten, in combinatie met het juiste isolatiemateriaal, bijzonder goed. Habito verlaagt het geluidsniveau met 6 tot 10 dB. Dit staat voor een halvering van het geluid en kan het verschil uitmaken tussen een ontspannende en een hectische leefomgeving. Meer over de Habito geluidsisolatie in dit filmpje.

Voor nieuwbouw en renovatie

In beide gevallen staat werken met Habito gipsplaten voor een snelle, voordelige en handige oplossing. De Metal Stud profielen waarop de Habito platen bevestigd worden, zijn ook door de doe-het-zelver makkelijk te plaatsen. In een minimum van tijd tover je zo een leegstaande zolder om tot extra leef- of ontspanningsruimte. De lichte opbouw is ook ideaal om een bovenverdieping op een flexibele manier op te splitsen of opnieuw in te richten zonder breekwerk. Vind hier een Gyproc dealer in je buurt.